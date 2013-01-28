السعودية توصيات برفع رأسمال بنك البلاد بنسبة 33 آخر تحديث: الاثنين 16 ربيع الأول 1434 هـ - 28 يناير 2013 KSA 11:04 - GMT 08:04

تارخ النشر: الاثنين 16 ربيع الأول 1434 هـ - 28 يناير 2013 KSA 10:04 - GMT 07:04 المصدر: الرياض - واس

أوصى مجلس إدارة بنك البلاد بزيادة رأسمال البنك بنسبة 33% من 3 مليارات ريـال لتصبح 4 مليارات ريـال بعد الحصول على موافقات الجهات الرسمية، عن طريق منح أسهم مجانية لمساهميه.



وأوضح البنك في بيان له اليوم الاثنين على موقع "تداول" أنه سيتم توزيع سهم واحد لكل ثلاثة أسهم لحاملي الأسهم المسجلين في سجل مساهمي البنك بنهاية تداول انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي سيتم عقدها بمشيئة الله في الربع الثاني من العام 2013، والتي سيتم الإعلان عن تاريخ انعقادها في وقت لاحق، وستكون زيادة رأسمال البنك عن طريق رسملة الأرباح المبقاة، كما أن عدد الأسهم سيرتفع بمقتضى ذلك من 300 مليون سهم ليصبح 400 مليون سهم، التي ستحقق قيماً مضافة للمساهمين.