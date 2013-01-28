بنك بيبلوس أرباحنا الصافية في 2012 بلغت 169 مليون دولار آخر تحديث: الاثنين 16 ربيع الأول 1434 هـ - 28 يناير 2013 KSA 10:04 - GMT 07:04

تارخ النشر: الاثنين 16 ربيع الأول 1434 هـ - 28 يناير 2013 KSA 09:04 - GMT 06:04 المصدر: العربية.نت

أعلن «بنك بيبلوس» في بيان عن نتائج أعماله لعام 2012، أنه أثبت «مرونة كبيرة في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، وتقلّبات الأوضاع السياسية الإقليمية»، معززاً متانته المالية بـ «اتباعه استراتيجية محافظة».



وأفاد بأن الأرباح الصافية المحققة العام الماضي «بلغت 169 مليون دولار، بعد تخصيص مؤونات بقيمة 66.7 مليون دولار. فيما وصلت موجودات المصرف المجمّعة وغير المدققة إلى 17 بليون دولار، ونمت ودائع الزبائن بنسبة 4.4 في المئة (+ 0,6 بليون دولار) لتبلغ 13.4 بليون دولار. وارتفعت التسليفات الصافية للزبائن بنسبة 3 في المئة (+ 0.1 بليون دولار)، بالغة 4.1 بليون دولار نهاية العام الماضي».



ولفت «بنك بيبلوس»، إلى نجاحه في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، بـ «إصدار سندات دين مرؤوسة بقيمة 300 مليون دولار تستحق بعد 10 سنوات بفائدة 6.5 في المئة تدفع فصلياً»، وفقا لصحيفة "الحياة" اللندنية.



وأعلن تسجيل «مستوى عالٍ من الرسملة، ووصلت نسبة الملاءة وفق «بازل - 3 « إلى 15.5 في المئة، مقارنة بالنسبة الأدنى المطلوبة عند حدود 12 في المئة، التي تُطبّق في كانون الأول عام 2015».



ولفت بيان المصرف، إلى «الاستمرار في تعزيز نوعية موجوداته، بـ «تكوين مؤونات خاصة وعامة لتغطية الديون بقيمة 66.7 مليون دولار، علماً أن 30.6 مليون دولار منها هي مؤونات عامة. كما شكّلت محفظة الديون المشكوك في تحصيلها 4 في المئة من تسليفات الزبائن الإجمالية نهاية الشهر الماضي، وهي مغطّاة بنسبة 75.1 في المئة بمؤونات خاصة وفوائد غير محققة، مع الإشارة إلى أن نسبة التغطية تصل إلى 128.4 في المئة لدى احتساب المؤونات العامة التي شكلّت 2.3 في المئة من محفظة الديون الصافية». فيما شكلت محفظة الديون الصافية المشكوك في تحصيلها (صافية من الفوائد غير المحققة والمؤونات الخاصة)، نسبة 1.1 في المئة من محفظة الديون الصافية كما في نهاية كانون الأول عام 2012».