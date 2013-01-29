أبوظبي التجاري يحصل على موافقة بشراء 10 من أسهمه آخر تحديث: الثلاثاء 17 ربيع الأول 1434 هـ - 29 يناير 2013 KSA 14:04 - GMT 11:04

تارخ النشر: الثلاثاء 17 ربيع الأول 1434 هـ - 29 يناير 2013 KSA 14:04 - GMT 11:04 المصدر: العربية.نت

وافقت "هيئة الأوراق المالية والسلع" و"مصرف الإمارات المركزي"، على طلب "بنك أبوظبي التجاري" شراء نسبة لا تتجاوز 10% من أسهمه.



وأشار البنك إلى أنه تلقى الموافقة بموجب رسالة الهيئة بتاريخ 28 يناير 2013، ورسالة المصرف المركزي بتاريخ 25 ديسمبر 2013.



واشترطت هيئة الأوراق المالية على البنك الشروط المعتادة في هذا الأمر، وهي الالتزام بمتطلبات الإفصاح، والإعلان المسبق في الصحف عن نية الشراء، والامتناع عن الشراء قبل 15 يوما، وبعد 3 أيام من نشر النتائج المالية في كل ربع.



ويبلغ رأسمال البنك 5596 مليون درهم (سهم)، وتشكل 10% منه ما مجموعه 559.6 مليون سهم (درهم).