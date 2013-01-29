بنك أوروبي يؤسس صندوقا بـ 25 مليار يورو لدعم 4 دول عربية

كشف المستشار القانوني للبنك الأوربي لإعادة الإعمار جاري ماكلين أن البنك خصص صندوقا استثماريا بقيمة 2.5 مليار يورو لأربع دول في المنطقة هي مصر والأردن وتونس والمغرب تقدم على خمس سنوات لتوفير الدعم لتنفيذ مشروعات في تلك الدول.وقال ماكلين - خلال لقائه مع رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع أمس الاثنين إن توجيه التمويل سيتم بناء على المشروعات المؤهلة التي يتم تحديدها للاستفادة من الصندوق.

وأشار إلى أن البنك يعتزم تقديم مساعدات سنوية للقطاع الخاص الأردني بقيمة 300 مليون يورو لتمويل مشروعات استثمارية مع التركيز على المتوسطة والصغيرة.



وأوضح أن المساعدات ستقدم للقطاع الخاص لتمويل مشروعات الطاقة والمياه كأولوية وتسهيل قيام القطاع الخاص في الأردن بتنفيذ تلك المشاروعات، مشيرا إلى إمكانية الإقراض بالتمويل الإسلامي إلى جانب الإقراض التجاري.



وبدوره، أعرب الطباع عن تقدير مجتمع الأعمال الأردني لإدارة البنك لافتتاح المكتب التمثيلي في عمان، إثر قبول الأردن عضوا في البنك اعتبارا من ديسمبر 2011، ما أهله للاستفادة من الخدمات التي يقدمها البنك ، خاصة في مجال تنمية قدرات القطاع الخاص ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال المساعدة الفنية وتقديم التمويل اللازم للمشروعات المتوسطة والصغيرة.



وبين أن قبول الأردن عضوا في البنك، واختيارها للاستفادة من خدمات الصندوق الاستثماري تم استنادا إلى قناعة المؤسسات التمويلية الدولية بأن الأردن وعلى الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة وحالة عدم الاستقرار السائدة في المنطقة يعد واحة استقرار وأمان ونقطة جذب استثماري في المنطقة وكونه بوابة لدخول أكبر الأسواق العالمية إلى جانب أسواق الدول العربية.



وأضاف الطباع أن ثروة الأردن بالقدرات البشرية المؤهلة وتوفر البنى التحتية اللازمة لإقامة المشروعات الاستثمارية تعد من أهم عوامل نجاح المشروعات الاستثمارية فيه ، بالإضافة إلى وجود جهاز مصرفي قوي ومتميز، وسياسة نقدية سليمة تطمئن المؤسسات التمويلية على سلامة الإجراءات المتبعة في تمويل المشروعات.