43 مليار درهم صافي أرباح بنك أبوظبي الوطني في 2012 آخر تحديث: الثلاثاء 17 ربيع الأول 1434 هـ - 29 يناير 2013 KSA 14:04 - GMT 11:04

تارخ النشر: الثلاثاء 17 ربيع الأول 1434 هـ - 29 يناير 2013 KSA 13:04 - GMT 10:04 المصدر: العربية.نت

حقق بنك أبوظبي الوطني صافي أرباح بلغت 4,332 مليون درهم في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 بارتفاع 16.8% عن صافي أرباح العام 2011 والذي بلغ 3,708 مليون درهم. وبلغت ربحية السهم المخفضة 1.04 درهم للعام 2012 مقابل 0.88 درهم للعام 2011.



وأوصي مجلس إدارة البنك بتوزيع أرباح نقدية بواقع 35% للسهم (أو 35 فلس للسهم الواحد) وأسهم منحة بواقع 10% للسهم (أو سهم منحة لكل 10 أسهم) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 على أن تحظى بموافقة المساهمين في الجمعية العمومية وعلى موافقة المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة.



وارتفع صافي أرباح الربع الأخير من العام 2012 إلى 1,120 مليون درهم، أي بزيادة 54.8% عن الربع الأخير من العام 2011 والذي بلغ 724مليون درهم.



ويعود ارتفاع صافي الأرباح خلال الربع الأخير من العام وكذلك صافي أرباح العام 2012 الى الارتفاع الكبير لإيرادات الاستثمارات والفوائد. وبلغت نسبة العائد السنوي لحقوق المساهمين في نهاية العام 16.5% وهي أعلى بقليل من العائد الذي تم تحقيقه في العام 2011 والذي بلغ 16.3%.



وفي بيان صحافي حصلت "العربية.نت" على نسخة منه، قال مايكل تومالين الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الوطني: "كان عام 2012 امتداداً للسنوات الماضية من حيث التحديات التي شهدها العالم. وعلى الرغم من الظروف الصعبة، نجح بنك أبوظبي الوطني في تحقيق أرباح قياسية، حيث ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 17% والإيرادات التشغيلية بنسبة 10%. وجاء النمو نتيجة لنجاحنا في توسيع مجالات الاعمال إضافة إلى المكاسب التي تحققت من الاستثمارات مدعومة بتحسن الأوضاع في الأسواق المالية واستراتيجية التحوط. كذلك فقد واصلنا في زيادة حضورنا الدولي عبر تدشين عملياتنا المصرفية في الصين وماليزيا، كما نهدف إلى التوسع في شبكة العمليات الدولية من 14 دولة في الوقت الحالي إلى 41 دولة بحلول عام 2022".



بلغت إيرادات العمليات خلال العام (2012) 8,671 مليون درهم بزيادة 10% عن العام 2011 والتي بلغت 7,881مليون درهم. وشهد صافي إيرادات الفوائد والدخل الصافي من عمليات التمويل الإسلامي نمواً جيداً خلال العام وارتفعت بنسبة 5.1 % لتصل إلى 6,096 مليون درهم.



وخلال العام 2012، ارتفع عدد فروع البنك ومكاتب الصرف في دولة الإمارات إلى 121 فرعاً وبلغ عدد أجهزة الصرف الآلي 571 جهازاً إضافة الى 13 مركزاً مصرفياً لخدمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وتضم شبكة البنك الدولية حالياً 57 فرعاً ومكتباً في 14 دولة تتواجد في 4 قارات.



وشهدت المخصصات انخفاضاً بنسبة 10.8 % لتصل إلى 1,337 مليون درهم خلال العام 2012، كما انخفضت بنسبة 24.2% خلال الربع الأخير لتصل إلى 365 مليون درهم. وعلى الرغم من ارتفاع المخصصات المحددة بمقدار418 مليون درهم، فقد أسهمت الزيادة في مستردات الديون المتعثرة، والتي بلغت 408 ملايين درهم، في انخفاض صافي المخصصات إلى 1337 مليون درهم خلال العام 2012.



وبلغ إجمالي الأصول 300.6 مليار درهم في 31 ديسمبر 2012 بزيادة 17.6% عن إجمالي الأصول في 31 ديسمبر2011 وبانخفاض 1.3% عن إجمالي الأصول في 30 سبتمبر 2012.



وبلغ إجمالي القروض والسلفيات للعملاء 164.6 مليار درهم في 31 ديسمبر2012، وكان معدل نمو القروض البالغ 3.2 % أقل من المتوقع. فيما بلغ حجم ودائع العملاء بنهاية العام 190.3 مليار درهم بزيادة 25.4 % عن إجمالي الودائع في 31 ديسمبر 2011. ومثل الربعين الأول والثالث، شهد الربع الأخير إيداع وسحب ودائع حكومية كبيرة الحجم وبعضها قصيرة الأجل، وقد وضعت هذه الودائع عبر مختلف فئات الأصول السائلة لتتماشى مع آجالها.