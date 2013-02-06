"الوطني" الكويتي وزع بـ60 عاما أرباحا قدرها 5.6 مليار دينار

من رأسمال بسيط لا يتجاوز المليون دينار كويتي قبل 60 عاما، تجاوزت توزيعات بنك الكويت الوطني لمساهميه 5.6 مليار دينار منذ تأسيسه في العام 1952، أكثر من 2.1 مليار دينار منها توزيعات نقدية.



وبحسب صحيفة الراي الكويتية، استطاع الوطني على مدى 60 عاما توليد القيمة لمساهميه والتحول إلى أحد أكبر البنوك العربية وأعلاها تصنيفا وأكثرها أمانا، بما يعكس قوته وقدرته على تحقيق أرباح مستقرة عام بعد آخر.



وعلى الرغم من التحديات التي انعكست على البيئة التشغيلية محليا وإقليميا ودوليا خلال الأعوام القليلة الماضية، سيقوم البنك الوطني هذا العام بتوزيع نحو 130 مليون دينار كويتي نقدا لمساهميه، وذلك بعدما استطاع أن يحقق 305.1 مليون دينار أرباحا صافية للعام 2012.



وكما في كل عام، يتوقع أن تستحوذ توزيعات البنك الوطني للعام 2012 على أكثر من نصف إجمالي توزيعات القطاع المصرفي الكويتي. وتشكل توزيعات البنك الوطني في كل عام عامل دعماً أساسياً للسوق، لاسيما في ظل شح السيولة الذي تعاني منه البورصة وضعف حجم التداولات وقيمتها.