كريدي سويس يتجه لمزيد من تخفيض النفقات لقلة الأرباح

قال بنك كريدي سويس، إنه سيخفض النفقات بدرجة أكبر بعد أن جاءت أرباحه في الربع الأخير من العام الماضي أقل من المتوقع بسبب ضعف نتائج الأنشطة المصرفية الاستثمارية، وهي محور استراتيجية أعمال البنك.

وقال البنك، ومقره زوريخ، اليوم، إنه سيخفض النفقات 4.4 مليار فرنك سويسري (4.8 مليار دولار) بنهاية 2015، ارتفاعاً من المستوى المستهدف السابق البالغ 4 مليارات.

وبلغت أرباح البنك الصافية للبنك في الربع الأخير من العام الماضي 397 مليون فرنك، أي أقل من متوسط توقعات المحللين بأن تبلغ 645 مليوناً في استطلاع أجرته رويترز.

وتضررت الأرباح بانخفاض نسبته 38% في أرباح قبل حساب الضرائب في بنك الاستثمار مع تباطؤ النشاط في ذراعيه للاستثمار في أدوات الدخل الثابت وفي الأسهم. وجنب كريدي سويس كذلك مخصصات قدرها 304 ملايين فرنك لتغطية ديونه.

وقال البنك إنه سيوزع أرباحاً بواقع 0.75 فرنك للسهم، منها 0.10 فرنك نقداً، والباقي على شكل أسهم.