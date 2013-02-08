14.4 مليار درهم أرباح بنوك أبوظبي في 2012

ارتفعت الأرباح الصافية لبنوك أبوظبي الخمسة الرئيسية المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 7,5% لتصل إلى 14,4 مليار درهم بنهاية عام 2012 مقارنة بـ13,4 مليار درهم بنهاية 2011، بحسب بيانات البنوك المعلن عنها.

ونمت موجودات البنوك الخمسة بنسبة 10% خلال العام الماضي لتصل إلى 829,5 مليار درهم مقارنة بـ753,7 مليار درهم بنهاية 2011، بزيادة قدرها نحو 75,8 مليار درهم، كما ذكرت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية.

وأعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، أمس، تحقيق أرباح صافية قدرها 1,5 مليار درهم لعام 2012 مقارنة بـ1,425 مليار درهم عام 2011، أما موجودات المصرف فقد ارتفعت إلى 85,66 مليار درهم بنهاية العام الماضي مقارنة بـ74,33 مليار درهم بنهاية 2011.



وبحسب النتائج المعلنة، فقد تصدر بنك أبوظبي الوطني القائمة من حيث حجم الموجودات والأرباح الصافية، إذ ارتفعت موجودات البنك إلى 300,6 مليار درهم بنهاية 2012 مقارنة بـ255,7 مليار درهم بنهاية عام 2011.

وزادت أرباح البنك الصافية إلى 4,332 مليار درهم العام الماضي مقارنة بـ3,708 مليار درهم في عام 2011.

وجاء بنك الخليج الأول في المرتبة الثانية من حيث الأرباح البالغة 4,154 مليار درهم بنهاية 2012 مقارنة بـ3,707 مليار درهم بنهاية 2011.

أما من حيث الموجودات، فقد جاء في المرتبة الثالثة بقيمة 175,3 مليار درهم بنهاية العام الماضي مقارنة بـ157,5 مليار درهم عام 2011.

وحل بنك أبوظبي التجاري في المرتبة الثالثة من حيث قيمة الأرباح الصافية المسجلة التي بلغت 2,81 مليار درهم بنهاية عام 2012 مقارنة مع 3,05 مليار درهم في عام 2011.

ومن حيث الموجودات جاء بنك أبوظبي التجاري في المرتبة الثانية، حيث بلغت قيمة موجودات البنك 180,8 مليار درهم بنهاية العام الماضي مقارنة بـ183,7 مليار درهم عام 2011.

وحل بنك الاتحاد الوطني في المرتبة الرابعة من حيث قيمة الأرباح والموجودات، إذ ارتفعت أرباحه الصافية إلى 1,602 مليار درهم العام الماضي، مقارنة بـ1,5 مليار درهم عام 2011.