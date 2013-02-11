بنوك تمنح تمويلا إسلامياً لشركة كهرباء شرق الدلتا المصرية

وقع البنك الوطني للتنمية بالتعاون مع مصرف أبوظبي الإسلامي عقد أول تمويل مشترك، وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية لمشروعات القطاع العام، لصالح شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء.

يأتى التمويل فى إطار حرص البنك الوطني للتنمية على دعم الاقتصاد القومي، رغم الظروف التي تمر بها البلاد حالياً، حيث لعب دور المرتب الرئيسي ووكيل التمويل، وتبلغ حصة البنك في التمويل 18.5% من الإجمالى البالغ قيمته 110 ملايين دولار أمريكى، ويتم تمويلها بنظام المضاربة وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية لمدة أربع سنوات بمشاركة كل من بنك مصر والبنك المصري الخليجي وبنك البركة وبنك عودة والمصرف المتحد.

وتم اليوم التوقيع على عقد التمويل المشترك بمقر البنك الوطنى للتنمية بحضور المهندس جابر دسوقى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندس حمدى عزب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء، بالإضافة إلى مجموعة كبار مسئولى البنوك المشاركة فى التمويل، وفقا لصحيفة "اليوم السابع".

وصرحت نيفين لطفى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للبنك الوطنى للتنمية خلال كلمتها التى ألقتها فى الاحتفال بتوقيع العقد: "بأن التمويل يأتى تنفيذاً لاستراتيجية البنك القائمة على التوسع فى تمويل مشروعات البنية الأساسية، بما يساعد فى دفع عجلة النمو الاقتصادى، من خلال التوسع فى الشراكات مع القطاع العام لتوفير التمويل اللازم لمشروعاته فى كافة القطاعات الحيوية، وفى مقدمتها قطاع الطاقة الذى يعد بمثابة قاطرة التنمية للاقتصاد القومي".

وأضافت نيفين لطفى: "أتوجه بالشكر لجميع الشركاء لإنجاح أول تمويل مشترك وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية لمشروعات القطاع العام فى مصر، حيث وضع الجميع نصب أعينهم الهدف الأساسى من هذا التمويل وهو تدعيم الاقتصاد المصرى، وسعت جميع الأطراف المشاركة بكل جهد لإتمام التمويل الذى سيفتح آفاقاً جديدة لتعاون مثمر تقوم فيه البنوك العاملة فى السوق المصرية بدعم المشروعات الخدمية والتنموية".

من جانبه قال المهندس جابر الدسوقى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر: "نحن سعداء بنجاح شراكتنا مع البنك الوطنى للتنمية وبإدارته للصفقة واهتمامه بجميع تفاصيلها منذ البداية وحتى إتمامها بالشكل اللائق، ونتمنى أن تكون هذه الخطوة بداية لمزيد من الشراكات الناجحة التى تحقق المصلحة العامة وتصب في صالح المجتمع".

يضمن التمويل تلبية احتياجات شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء من قطع الغيار الخاصة بمحطتى الشباب ودمياط واللتان تعدان من المشاريع الضرورية والحيوية لزيادة قدرة الشبكة القومية للكهرباء.