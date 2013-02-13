"باركليز" يعتزم إلغاء 3700 وظيفة

يعتزم بنك باركليز إلغاء 3700 وظيفة على الأقل وتقليص أنشطته المصرفية الاستثمارية في إطار خطة إعادة هيكلة أطلقها الرئيس التنفيذي الجديد أمس لخفض التكلفة السنوية 1.7 مليار جنيه إسترليني (2.7 مليار دولار) وتحسين معايير العمل.

وقال الرئيس التنفيذي أنتوني جنكينز إن إلغاء الوظائف سيشمل 1800 من العاملين في قطاع الشركات والاستثمار و1900 في أنشطة قطاع التجزئة والأعمال في أوروبا.

ويعتزم البنك التركيز على الاستثمار في بريطانيا والولايات المتحدة وإفريقيا وتقليص حضوره في أوروبا وآسيا. ويشمل ذلك خفض أنشطة الاستثمار المصرفي في الأسهم والأعمال الاستشارية في أوروبا وآسيا.

وقال جنكينز إن الهدف هو خفض التكلفة الأساسية إلى 16.8 مليار إسترليني بعد استبعاد تكاليف استثنائية تصل إلى 2.7 مليار إسترليني في السنوات الثلاث المقبلة. وكشف النقاب عن الخطة بالتزامن مع إعلان النتائج السنوية إذ قال البنك إن أرباح العام الماضي قبل حساب الضرائب بلغت 246 مليون إسترليني بانخفاض حاد من 5.9 مليار في 2011 بسبب تكلفة تعويض عملاء عن التضليل في بيع منتجات وخسارة في قيمة ديون البنك.