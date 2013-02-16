مسؤول: قد تكون هناك حاجة لخفض قيمة الإسترليني بشكل أكبر

قال مارتن ويل، أحد كبار صانعي السياسة في بنك إنكلترا، إنه ربما تكون هناك حاجة لخفض الجنيه الإسترليني بشكل أكبر من أجل إعادة توازن الاقتصاد البريطاني.

وأضاف ويل أن الاقتصاد البريطاني عانى من الركود خلال العامين الماضيين، ولم يكن للجهود الرامية إلى التركيز بشكل أكبر على الصادرات تأثير يذكر على الرغم من تخفيض الجنيه الإسترليني بنسبة 25% بين عامي 2007 و2008.

وقال في نص كلمة سيلقيها المسؤول أمام مؤتمر اقتصادي في جامعة وارويك في وقت لاحق، اليوم السبت، "ربما أفضل السبل الطبيعية لحل المشكلة هو أن تهبط القيمة الاسمية لسعر الصرف".

ويبدو أن بنك إنكلترا مؤيد لهبوط الإسترليني، ولكن تصريحات ويل جاءت في وقت حساس.

وهبط الجنيه نحو 5% منذ بداية العام. ويجتمع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية من "مجموعة العشرين" للاقتصاديات الرئيسية في موسكو، حيث يتصدر جدول الأعمال المنافسة غير النزيهة في مجالات العملات.

وتتركز الأنظار على اليابان بشكل خاص بسبب السياسات التي أدت إلى خفض بنسبة 20% في قيمة الين منذ نوفمبر/تشرين الثاني مع سعيها لإنعاش اقتصادها المترنح.