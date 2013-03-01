5 مصارف خليجية تتجه لتأسيس شركات تمويل عقارية في السعودية

قال رئيس اتحاد المصارف العربية عدنان يوسف، إن مصارف خليجية تقوم حاليا بترتيب أوراقها للمنافسة على فرص التمويل العقاري في السعودية، وذلك بعد إقرار اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل من مؤسسة النقد العربي السعودي.

وأضاف يوسف ''إن خمسة مصارف خليجية أكدت عزمها طرح منتجات تمويلية في السوق العقارية السعودية، مؤكدا أن بعض هذه المصارف لديها فروع في السعودية وأخرى تتجه إلى فتح فروع بعد موافقة ''ساما"، بحسب صحيفة "الاقتصادية" السعودية.

وفيما رفض المسؤول في اتحاد المصارف العربية الإفصاح عن أسماء هذه المصارف، تاركا الإعلان ومواعيده للجهات المعنية ذات العلاقة، لكنه رجَّح أن تبدأ هذه المصارف خلال الأشهر المقبلة في أخذ تصاريح رسمية لإنشاء شركات تمويل تتيح لها مزاولة عملها في قطاع التمويل، وبخاصة أن اللائحة الجديدة أذنت للمصارف الأجنبية بدخول السوق عبر تأسيس شركات للتمويل العقاري.

وتوقع المسؤول المصرفي أن يشهد العامان المقبلان ضخ مصارف خليجية نحو 30 مليار ريال في شكل قروض عقارية للشركات والأفراد، وقال إنه خلال اجتماعه مع مسؤولين خليجيين كبار في قطاع المصارف في اليومين الماضيين، لمس تحركات تقودها مصارف خليجية لدخول السوق السعودية من خلال عقد تحالفات مع شركات عقارات سعودية.

واعتبر السوق السعودية ''جاذبة وغير متشبعة، وهذا مكسب كبير للمصارف الخليجية التي ستتجه للدخول في تمويل مشاريع المدن السكنية خيارا أول، وسيكون خيارها الثاني تمويل الأفراد".

وعلّل هذا الاتجاه بالرغبة السريعة في الاستحواذ على حصة مناسبة في سوق التمويل العقاري، حيث إن إقناع الأفراد بالمزايا للمصارف وشركات التمويل العقاري ''سيأخذ مزيداً من الوقت لدى الأفراد، في حين أن المطورين العقاريين أعدادهم محدودة وإقناعهم لن يواجه مشكلات في الغالب بحكم درايتهم الكاملة بالتمويل".

