بنك التسليف السعودي يقدم قروضاً بـ 6.2 مليار ريال في 2012

كشف البنك السعودي للتسليف والادخار أنه قدم في عام 2012 أكثر من 6.2 مليار ريال لتمويل أكثر من 144 ألف قرض اجتماعي.

وأكد المتحدث الرسمي للبنك، أحمد الجبرين، أن البنك عمل على تطوير والارتقاء بخدماته وقام بتسهيل حصول العملاء على القروض من خلال شبكة الإنترنت مما عالج مشكلة الازدحام التي كانت تواجهها فروع البنك قبل تطبيق نظام التقديم الإلكتروني.

وشدد في بيان رسمي له على أن كل ما يقوم بعمله البنك ما هو إلا حق وواجب للعملاء وأن البنك سيعمل على تقديم كل ما بوسعه لخدمتهم.

وقال "أعمال البنك تغطي الشريحة الأكبر من المواطنين.. لهذا سعى البنك خلال العامين الماضيين لتسهيل وتسريع صرف القرض الاجتماعي وأصبح المواطن يستطيع التقديم على القرض من منزله ويتم تحويله في حسابه خلال مدة تتراوح بين 3 إلى 10 أيام فقط".

وشدد الجبرين على ضرورة تقيد المستفيدين من قروض البنك بالانتظام في سداد قروضهم التي استفادوا منها، لكي تبرأ ذمتهم وليسهموا في فتح المجال لغيرهم.

وأضاف: "سداد المستفيد لقرضه يعني إقراضه لمستفيد آخر".

حاليا يمكن للمقترضين الحصول على رقم الحساب الخاص بقروضهم عن طريق الدخول لموقع البنك وإدخال رقم الهوية الوطنية في الخانة المخصصة لذلك، كما يستطيع المقترض تسديد مستحقات قرضه عن طريق خدمة (سداد) في الصراف الآلي أو عن طريق الإنترنت بخدمة أون لاين أو عن طريق الهاتف المصرفي.

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