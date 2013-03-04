"الخليج الأول" يسدد أموال الدعم الحكومي بـ4.5 مليار درهم

سدد بنك الخليج الأول، المؤسسة المالية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، أموال الدعم الحكومي لوزارة المالية والبالغة قيمتها 4.5 مليار درهم، وذلك عقب الأداء المالي المتميز والقوي الذي حققه البنك خلال عام 2012. وبناء على النتائج القوية التي سجلها في مجال السيولة، الرسملة، الشق الأول من رأس المال ومعدلات كفاية رأس المال، فقد قام بنك الخليج الأول بالترتيب لعملية السداد هذه يوم أمس، وذلك بعد الحصول على الموافقة اللازمة من وزارة المالية ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

وقال أندريه الصايغ، الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الأول: "مكننا الموقع المالي القوي الذي نتمتع به في بنك الخليج الأول، من سداد أموال الدعم الحكومي لوزارة المالية قبل موعد استحقاقها بحوالي أربع سنوات."

وأضاف: "أود أن أنتهز الفرصة لأتقدم بالشكر إلى حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وزارة المالية ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي على دعمهم الصلب والمتواصل للاقتصاد والقطاع المصرفي الإماراتي خلال السنوات الماضية، الأمر الذي مكن هذا القطاع من النمو والازدهار ومواجهة التحديات الاقتصادية التي شهدناها. كما كان لتلك القرارات المهمة التي اتخذتها الحكومة، دوراً كبيراً في تمكين الاقتصاد الإماراتي من الحفاظ على مستوى النمو في الوقت الذي كان الاقتصاد العالمي يواجه أوقاتاً صعبة".