ستاندرد تشارترد بصدد أرباح قياسية رغم غرامة بشأن إيران

يتجه ستاندرد تشارترد للإعلان عن أرباح سنوية قياسية للمرة العاشرة على التوالي يوم الثلاثاء بعد نمو قوي في أسواقه الآسيوية الأساسية، ما سيبطل مفعول غرامة كبيرة بسبب انتهاك عقوبات مفروضة على إيران.

ومن المرجح أن تكون غرامة قيمتها 667 مليون دولار فرضتها السلطات الأمريكية قد محت جانباً كبيراً من نمو البنك الذي مقره لندن العام الماضي، لكن الأرباح ستنمو أربعة بالمئة إلى سبعة مليارات دولار بحسب متوسط توقعات 16 محللاً استطلعت رويترز آراءهم.

وفي انتكاسة نادرة بعد 10 سنوات من النمو القوي تعرض ستاندرد تشارترد العام الماضي لغرامة أمريكية بسبب تحويل ملايين الدولارات عبر النظام المصرفي الأمريكي نيابة عن عملاء في إيران وثلاث دول أخرى تخضع لعقوبات.

ويبدي البنك قلقه إزاء "موجة كاسحة" من القواعد التنظيمية الإضافية لاسيما تشديد قواعد السيولة في سوقه المحلية بريطانيا.

وتقوم بريطانيا بتشديد قواعد رأس المال والسيولة وتفرض ضريبة على الأصول المصرفية مما قد يحمل ستاندرد تشارترد بأكثر من 320 مليون دولار هذا العام ويجدد التكهنات بأنه قد يبحث نقل مقره من لندن إلى آسيا.

كما أن خطة للاتحاد الأوروبي لتقييد المكافآت عند مثلي راتب الموظف قد تؤثر أيضا على هيكل الأجور في البنك.

واستفاد ستاندرد تشارترد من الصعود الآسيوي معظم فترات العقد المنصرم ما سمح له بمواصلة التوظيف وزيادة الأرباح بينما كان معظم القطاع المصرفي ينكمش.

ومن المتوقع أن يكون البنك الذي يقوده بيتر ساندز الاستشاري السابق لدى مكينزي منذ أكثر من ست سنوات قد أضاف نحو ألفي موظف في 2012 ويقول البنك إنه قد يتوسع بالوتيرة ذاتها هذا العام لكنه يعتزم الإبقاء على زيادة التكاليف دون مستوى نمو الإيرادات.

ومن المتوقع أن تظهر النتائج السنوية للبنك نموا قويا في ماليزيا والصين وإندونيسيا وأن يضاهي منافسه اتش.اس.بي.سي بتحقيق أرباح قوية في أكبر أسواقه هونج كونج.

ومن المتوقع أن تظهر أنشطة ستاندرد تشارترد في الهند والتي تسهم بنحو عشرة بالمئة من أرباحه تراجعا في الدخل وقال محللون إن المخاطر مازالت قائمة بأن تظل الإيرادات هناك ضعيفة هذا العام.

