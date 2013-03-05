"الإمارات للصرافة" يعقد شراكة مع "بنك راكيات" الإندونيسي

وقع "مركز الإمارات العربية المتحدة للصرافة" اتفاقية شراكة مع "بنك راكيات" بإندونيسيا لتقديم خدمات "فلاش ريميت" للتحويلات المالية الفورية، والتي تمكن الإندونيسيين في أي مكان في العالم من إرسال الأموال إلى حساب أحبائهم في راكيات البنك، ووصولها في نفس الوقت. ويعتبر بنك راكيات أول بنك في إندونيسيا يقدم خدمة فلاش ريميت.

وقال بروموث مانغات، نائب المدير العام - العمليات العالمية في "مركز الإمارات للصرافة"، "عصر جديد للعملاء يتطلب حلولا جديدة. ونحن في (مركز الإمارات)، كنا دائما أول من جلب أحدث خدامات التحويلات المالية لعملائنا والتي نسعى من خلالها لتوفير مستوى عال من الراحة لهم. واليوم جئنا لعملائنا الكرام بخدمة فلاش ريميت للتحويلات إلى إندونيسيا والتي تمكنهم من إرسال أموالهم من أي مكان في العالم ووصولها فورا من خلال خدمة الائتمان المصرفي".

ومن جانبه قال لاسنن ستوبو، المدير العام لشعبة الخدمات المصرفية الدولية في "بنك راكيات إندونيسيا"، خلال حفل إطلاق الخدمة، "نحن نفخر بأننا أول بنك في إندونيسيا يقدم خدمة "فلاش ريميت" للتحويلات المالية الفورية والتي يسعى دائما البنك من خلالها إلى تقديم أفضل الخدمات لعملائه. هذه الرؤية المشتركة هي الأساس لقوة علاقتنا مع مركز الإمارات للصرافة، والذي تربطنا به منذ فترة طويلة خدمات مختلفة وآخرها خدمة فلاش ريميت".

وتعتبر إندونيسيا أحدث البلدان على لائحة الدول التي تتوفر فيها خدمة "فلاش ريميت" للتحويلات المالية الفورية، وهي بنغلاديش وباكستان والهند والفلبين ونيبال وسريلانكا.

ويقدم مركز الإمارات للصرافة الرائد في مجال التحويلات المالية العالمية خدماته لأكثر من 4 ملايين عميل في جميع أنحاء العالم. كما تتمتع هذه العلامة التجارية بشبكة عالمية واسعة من الفروع تصل إلى 700 فرع في 30 بلدا. كما لها تعاملات قوية مع أكثر من 150 بنكاً من البنوك العالمية الرائدة.