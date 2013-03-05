400 ألف دولار راتباً شهرياً لرئيس بنك "HSBC" البريطاني

تبين من البيانات المالية لبنك "HSBC" البريطاني أن 204 من كبار الموظفين فيه تزيد رواتبهم السنوية على مليون جنيه إسترليني (1.5 مليون دولار)، 78 منهم فقط موجودون في بريطانيا بينما ينتشر الباقون في فروع البنك بمختلف أنحاء العالم.

إلا أن الأرقام أظهرت أن الرئيس التنفيذي للبنك ستيوارت جيلفر يتقاضى راتباً سنوياً بواقع 1.2 مليون جنيه إسترليني (1.8 مليون دولار)، كما تقاضى العام الحالي مكافأة سنوية بواقع مليوني جنيه إسترليني، ليصبح إجمالي ما تقاضاه رئيس البنك خلال العام الماضي نحو خمسة ملايين دولار، أي أن راتبه الشهري يتجاوز 400 ألف دولار.

وبنك (HSBC) هو أكبر بنك في بريطانيا، الا أن أرباحه السنوية تراجعت في 2012 بنسبة 6% لتقف عند مستوى 20.6 مليار دولار.

وكان البنك قد تكبد غرامة مالية قاسية خلال العام 2012 من السلطات الأمريكية بلغت 1.2 مليار جنيه استرليني لتسوية ادعاءات ضده بأنه تورط في عمليات غسيل اموال لصالح عصابات تهريب المخدرات في المكسيك، وبما يخالف القوانين المنظمة للقطاع المصرفي في الولايات المتحدة، وهي واحدة أضخم الغرامات التي تتكبدها البنوك في تاريخ العمل المصرفي في بريطانيا.

وقال (HSBC) ان الرئيس التنفيذي ستيوارت جيلفر استحق مكافأة بقيمة مليوني جنيه استرليني عن جهوده خلال العام 2012، وكذلك بسبب "قيادته القوية" و"سلوكه الشخصي" ودوره في معالجة المشكلة التي تسبب بغرامة مالية باهظة من السلطات الأمريكية.

ونقلت جريدة "الغارديان" البريطانية عن وثائق البنك تبريرها للمكافأة السنوية الباهظة التي حصل عليها الرئيس التنفيذي بالقول ان جيلفر قاد الجهود من أجل تطوير العوائد المالية لحملة الأسهم، وكان خلال العام الماضي قريباً أو قام بشكل مباشر بتنظيم 26 عملاً جديداً للبنك بينها استثمارات غير أساسية.