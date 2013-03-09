"الديون المعدومة" في المصارف السعودية تعادل 17% من أرباحها

أظهر تحليل أجرته وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة ''الاقتصادية'' أن المصارف السعودية أعدمت ديوناً بنحو 6.2 مليار ريال في العام الماضي 2012م، تعادل 17 في المائة من صافي ربحها خلال العام نفسه البالغ 35.3 مليار ريال.

وتراجعت الديون المعدومة بنسبة 2 في المائة، بقيمة 149 مليون ريال عن مستوياتها في 2011م حينما كانت في حدود 6.3 مليار ريال، وفقا لصحيفة "الاقتصادية".

وتصدر ''السعودي للاستثمار'' المصارف السعودية الأكثر إعداما للديون في 2012م بقرابة 1.7 مليار ريال، تمثل 28 في المائة من إجمالي الديون المعدومة للمصارف إجمالا في 2012م، كما تصدر البنك ذاته قطاع المصارف من حيث نسبة هذه الديون المعدومة إلى صافي الأرباح البالغة 912 مليون ريال في 2012م.

وحل مصرف الراجحي ثانيا من حيث نسبة المساهمة في الديون المعدومة، بقيمة 1.1 مليار ريال تمثل 18 في المائة من الديون المعدومة للقطاع، لتكون نسبة مساهمة ''الاستثمار'' و''الراجحي'' معا قرابة نصف الديون المعدومة للقطاع إجمالا، تلاهما بنك ''الرياض'' بقيمة 864 مليون ريال تعادل 18 في المائة من الديون المعدومة للمصارف إجمالا.

على الجانب الآخر، جاء مصرف الإنماء أقل المصارف السعودية إعداما للديون بقيمة 569 ألف ريال، ثم بنك الجزيرة بنحو 5.3 مليون ريال لتكون نسبة مساهمة كل منهما أقل من 1 في المائة. ومن ثم جاء بنك البلاد بقيمة 65 مليون ريال تمثل 1 في المائة من الديون المعدومة للمصارف السعودية في 2012م.

أما نسبة الديون المعدومة من الأرباح الصافية للمصارف في 2012م، فقد جاء بنك الرياض في الترتيب الثاني بعد ''السعودي للاستثمار'' وذلك بنسبة 25 في المائة من أرباحه البالغة 3.5 مليار ريال، ثم البنك العربي الوطني بنسبة 18 في المائة من أرباحه، حيث بلغت ديونه المعدومة 428 مليون ريال مقابل أرباح بنحو 2.4 مليار ريال في 2012م.

في المقابل، جاء مصرف الإنماء الأقل في نسبة الديون المعدومة إلى الأرباح بأقل من 1 في المائة، حيث بلغت أرباحه 733 مليون ريال، تلاه بنك الجزيرة بنسبة 1 في المائة بعد بلوغ أرباحه 500 مليون ريال.