"السعودي للتسليف" يموّل 20 ألف مشروع ناشئ بـ2.8 مليار ريال

بلغ عدد أصحاب المشاريع المستفيدين من برنامج تمويل المشاريع الصغيرة والناشئة "مسارات" لدى "البنك السعودي للتسليف والادخار"، نحو 20 ألف مستفيد حصلوا على 2.8 مليار ريال كقروض تمويلية وفق شروط وأنظمة البنك وبدون فوائد.

وأوضح ممثلو البنك السعودي خلال ورشة عمل بعنوان "تمويل المشاريع الناشئة"، في غرفة الرياض، أن قروض البنك للمشاريع الصغيرة والناشئة ولأصحاب الحرف والمهن تقدم بدون فوائد، متطرقين إلى تفاصيل برنامج تمويل المشاريع الصغيرة والناشئة "مسارات" الذي يتبنى تمويل المشاريع الناشئة التي لا تتجاوز تكلفتها الاستثمارية 300 ألف ريال ويصل الحد الأقصى للتمويل بمبلغ يماثل القيمة الاستثمارية للمشروع.

وشارك في ورشة العمل التي نظمها السيدات بـ"غرفة الرياض"، ممثلون لثلاث جهات تمويلية داعمة للمشاريع الناشئة الصغيرة والمتوسطة هي برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والبنك السعودي للتسليف، وصندوق الأميرة مضاوي بنت مساعد بن عبدالعزيز لتنمية المرأة، بحضور أكثر من 80 سيدة أعمال.

وأوضحت عضوة مركز الرياض لتنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة بالغرفة هدى الجريسي في كلمتها التي افتتحت بها ورشة العمل، أن الورشة جاءت في إطار اهتمام المركز وفرع السيدات بتعريف سيدات الأعمال ببرامج التمويل التي تضطلع به مؤسسات التمويل العاملة في مجال إقراض وتدعيم المشاريع الناشئة لشابات الأعمال وآلية الاستفادة منها.

ومن جانبه تحدث ممثل برنامج كفالة تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبدالرحمن المطوع عن شروط وآليات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب والشابات وحجم المشروعات التي تولت كفالة تمويله والمتطلبات التي يتوجب على صاحب أو صاحبة المشروع الالتزام بها حتى يتمكن من الاستفادة من البرامج والتسهيلات التمويلية التي تتيحها كفالة.

وبدورها تناولت ديم المناهل في عرضها لبرامج التمويل التي يقدمها صندوق الأميرة مضاوي بنت مساعد بن عبدالعزيز لتنمية المرأة وأهداف الصندوق الرامي إلى تمكين المرأة السعودية من تنفيذ مشروعها الناشئ من خلال تقديم منظومة متكاملة من الدعم الإداري والمالي والفني للمشروع.