محافظ إنجلترا المركزي: لا نسعى لدفع "الإسترليني" للهبوط

قال محافظ بنك إنجلترا المركزي، ميرفين كينج، إنه لا يسعى إلى مزيد من الانخفاض في قيمة الجنيه الإسترليني وإن الأسواق ترى أن سعر صرف العملة البريطانية أصبح الآن عند مستوى مناسب، وفقاً لرويترز.

وأضاف كينج قائلا في مقابلة تلفزيونية يوم الخميس "بالتأكيد نحن لا نسعى لدفع الإسترليني للانخفاض".

وهبط الإسترليني بشكل حاد منذ بداية العام لكن كينج قال إن هذا يعكس ارتداداً عن زيادة في قيمة العملة في 2012.

وأضاف قائلا "بالأساس نحن عند نفس المستوى الذي كنا عنده بعد تداعيات الأزمة المالية. الأسواق قدرت في ذلك الوقت أنه كان المستوى المناسب للنظرة المستقبلية للمملكة المتحدة ويبدو أن ذلك هو تقديرها الآن".