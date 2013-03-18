1.8 تريليون درهم موجودات المصارف الإماراتية

أظهرت أحدث إحصاءات أصدرها المصرف المركزي، أمس، أن إجمالي موجودات المصارف العاملة بالدولة بلغ تريليوناً و791.6 مليار درهم بنهاية عام 2012، مقابل تريليون و662.1 مليار درهم بنهاية عام 2011، بزيادة بلغت 129.5 مليار درهم، ونمو سنوي بلغ 7.8%، ومقابل تريليون و795.9 مليار درهم بنهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بتراجع شهري طفيف بلغت نسبته 0.2%.

ووفقاً لصحيفة "البيان" الإماراتية، أظهرت الإحصاءات استمرار تفوق الودائع لدى القطاع المصرفي على القروض في مؤشر على ارتفاع السيولة، حيث زادت الودائع عن القروض بنهاية شهر ديسمبر الماضي بمقدار 68.7 مليار درهم بفائض بلغت نسبته إلى إجمالي القروض 6.25%. وسجل هذا الفائض انخفاضا بقيمة 6.9 مليار درهم وبنسبة 9.13% مقابل 75.6 مليار درهم بنهاية شهر نوفمبر الماضي.

وأظهر التقرير أن عرض النقد (ن2) الذي يحتوي على النقد المتداول مضافا إليه الودائع النقدية، أي الحسابـات الجاريـة والحسابات تحت الطلب لـدى البنوك، بالإضافة للودائـع شبه النقدية التي تشمل مجمـوع الودائــع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم والتأمينـات التجاريـة بالدرهم وودائـع المقيمين بالعملات الأجنبيــة، ارتفع بنسبة 4.4% خلال عام 2012 مكتملا ليصل إلى 1.08 تريليون درهم.

وارتفع عرض النقد (ن0) الذي يحتوي على النقد المتداول، بالإضافة لمجموع النقد المحتفظ به لدى البنوك بنسبة 1.9% من 56.7 مليار درهم في نهاية نوفمبر 2012 إلى 57.8 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2012. كما ارتفع عرض النقد (ن1)، ويشمل النقد المتداول زائـد الودائع النقدية أي الحسابـات الجاريـة والحسابات تحت الطلب لـدى البنوك بنسبة 1.9% من 293.6 مليار درهم في نهاية نوفمبر إلى 299.2 مليار درهم في نهاية ديسمبر.

وذكر التقرير أن عرض النقد (ن2) الذي يحتوي علـى (ن1)، بالإضافة للودائـع شبه النقدية التي تشمل مجمـوع الودائــع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم والتأمينـات التجاريـة بالدرهم وودائـع المقيمين بالعملات الأجنبية، انخفض بنسبة 0.6% من 867.5 مليار درهم في نهاية نوفمبر إلى 862.4 مليار درهم في نهاية ديسمبر.

كما انخفض عرض النقد (ن3)، الذي يحتوي (ن2) زائد الودائع الحكومية لدى البنـوك والمصرف المركــزي بنسبــة 1.3% من 1.1 تريليون درهم فـي نهاية نوفمبر إلى 1.08 تريليون درهم فـي نهايـة ديسمبر.

أظهر تقرير المصرف المركزي حول التطورات النقدية والمصرفية لشهر ديسمبر 2012، انخفاض إجمالي الودائع لدى المصارف العاملة في الدولة إلى تريليون و167.8 مليار درهم بنهاية ديسمبر، بانخفاض شهري بلغت نسبته 1.3% مقابل تريليون و182.9 مليار درهم بنهاية شهر نوفمبر 2012.

كما انخفضت القروض والسلفيات المقدمة من المصارف العاملة في الدولة إلى تريليون و99.1 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2012 مقابل تريليون و107.3 مليار درهم بنهاية شهر نوفمبر السابق له بانخفاض شهري بلغت نسبته 0.7%.

وكشف التقرير عن ارتفاع القروض المصرفية والسلف بنسبة 2.6%، بينما سجلت ودائع العملاء لدى البنوك ارتفاعاً بنسبة 9.2% نتيجــة ارتفاع ودائــع غير المقيمين في الدولة بنسبة 19.3%، وارتفــاع ودائع المقيمين بنسبة 8% والتـي تمثل 88.5% من إجمالــي الودائع فــي نهايـة شهر ديسمبر.