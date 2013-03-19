مصرف "الهلال": إصدار صكوك بـ 500 مليون دولار نهاية 2013م

تقترب أصول مصرف «الهلال» من احتلال المرتبة التاسعة بين البنوك المحلية، في الوقت الذي سجلت فيه مجموعة المصرف طفرة ملحوظة في حجم أصوله تجاوزت 31.5 مليار درهم في نهاية العام 2012، وهي السنة المالية الرابعة للمصرف، بحسب الرئيس التنفيذي لمصرف الهلال محمد جميل برو.

وقال برو، إن المنافسة في القطاع المصرفي مازالت قوية نظراً لتمتع السوق المحلي بخبرات مصرفية عالمية. وفقا لصحيفة "الرؤية" الإماراتية.

وأكد أن المنافسة في خفض أسعار الفائدة ليست مفيدة للبنوك أو العملاء، مشيراً إلى أن المنافسة لابد أن تبدأ بجودة الخدمات المقدمة لجمهور العملاء، إلى جانب ابتكار المنتجات المصرفية التي تفيد العميل.

وحول خطط المصرف خلال العام الجاري، قال الرئيس التنفيذي، إن المصرف يدرس التوسع في تأسيس أربعة فروع جديدة بالسوق المحلي ليبلغ إجمالي الفروع 28 فرعاً، ويعمل المصرف حالياً على دراسة أسواق الخارجية وخصوصاً العربية منها لإنشاء فروع تعمل في الصيرفة الإسلامية خلال العام الجاري.

وتوقع برو، قيام «الهلال» بإصدار صكوك إسلامية بقيمة 500 مليون دولار (1.83 مليار درهم) قبل نهاية العام الجاري، مؤكداً أن حصة المصرف الحالية من الصيرفة الإسلامية بلغت 11 في المئة، من السوق المحلي للصيرفة الإسلامية.

وقال الرئيس التنفيذي لمصرف الهلال، إن أرباح المصرف الصافية حققت بنهاية العام 2012، نمواً بنسبة 53 في المئة، لتبلغ 320 مليون درهم، مؤكداً حرص المصرف على الاستمرار في النمو المستدام من خلال استقطاب العملاء الأفراد عبر تقديم خدمات مميزة.

وأضاف برو في تصريحات صحافية، في ختام فعاليات مهرجانات الهلال للسيارات، أن المصرف نجح في استقطاب أكثر من 65 ألف عميل خلال العام 2012، مقارنة بعدد عملاء لم يتجاوز 45 ألف عميل بنهاية العام 2011، بنسبة نمو بلغت 40 في المئة.

وفي الوقت الذي سجلت فيه حجم الودائع في مصرف الهلال، بحسب الرئيس التنفيذي، نحو 25 مليار درهم، خلال العام 2012، تجاوزت قيمة القروض في البيانات المالية الأخيرة 21 مليار درهم.

وأوضح برو، أن «الهلال» يعمل بحسب تعليمات البنك المركزي الإماراتي على مساعدة عملائه في عمليات التسوية البنكية للاستفادة من تراجع الفائدة المصرفية بالسوق، بهدف تخفيف الأعباء المالية على العملاء، مؤكداً أن معدل تعثر عملاء المصرفي السداد يقل كثيراً عن المعدل الساري بالسوق المصرفي.

وختم الرئيس التنفيذي، أن ملاءمة رأس المال في مصرف الهلال بلغت حالياً نسبة 14.5 في المئة، ما يشير إلى نجاح المصرف خلال فترة وجيزة من اقتحام السوق المصرفي المحلي ليحتل في الوقت الراهن المرتبة العاشرة بين المصارف المحلية من حيث حجم الأصول، ومقترباً نحو المرتبة التاسعة، مؤكداً أن المصرف قام بالفعل منذ فترة بتسديد مبالغ الدعم الحكومي بقيمة لا تتجاوز 40 مليون درهم.