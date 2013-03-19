"التجاري" القطري يستحوذ على 71% من "الترناتيف بنك" التركي

استحوذ "البنك التجاري" القطري على حصة استراتيجية بنسبة 70,84% في الترناتيف بنك إيه إس "إيه بنك" من شركة أناضول "إندستري القابضة إيه إس"، وذلك مقابل ضعفي القيمة الدفترية كما في 30 يونيو/حزيران 2013، وبقيمة تقديرية تصل إلى نحو 471 مليون دولار.

وكانت قد بلغت القيمة الدفترية لـ"إيه بنك" كما في 31 ديسمبر/كانون الأول 2012 ما يعادل 585 مليون ليرة تركية (أي 328 مليون دولار). ويتطلب إتمام عملية الاستحواذ الحصول على الموافقات اللازمة من الهيئات الرقابية ذات الصلة، ومن المتوقع استكمال الاستحواذ في النصف الثاني من عام 2013.

وأشار البنك القطري في بيان صحافي حصلت "العربية.نت" على نسخة منه، إلى أنه سيقوم بطرح مناقصة عامة للاستحواذ على أسهم "إيه بنك" التي يملكها أفراد بنسبة 4,16% من العامة.

وقال رئيس مجلس إدارة البنك التجاري، عبدالله بن خليفة العطية: "تواصل قطر وتركيا تعزيز علاقتهما، ما سيقوّي الشراكة الجديدة بين البنك التجاري و"إيه بنك"، الأمر الذي من شأنه أن يساعد البنكين على النمو والتقدّم المستمر. إننا نتطلّع للعمل مع مجموعة الأناضول و"إيه بنك".

ومن جانبه، أشار حسين الفردان، العضو المنتدب للبنك التجاري، إلى أن "إيه بنك" يعمل ضمن بيئة اقتصادية ديناميكية تتمتع بإمكانيات جيدة للنمو على المدى الطويل وفي بلد يتمتع بموقع استراتيجي وتاريخ عريق فعال، وإننا نرى أن هذه الشراكة هي الخطوة المنطقية التي يجب أن يتخذها البنك الآن في إطار تنفيذ استراتيجية التوسع على المستوى الدولي.

وتركز استراتيجية التوسع الدولي التي يعتمدها "البنك التجاري" على الفرص المتاحة عبر دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تمكّن البنك من الاستحواذ على حصص أقلية في البنك الوطني العماني (34,9%) عام 2005، وفي البنك العربي المتحد (40%) في الإمارات العربية المتحدة عام 2008.