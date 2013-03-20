وزير الإسكان السعودي يُدشن برنامج التمويل الإضافي

دشّن الدكتور شويش بن سعود الضويحي وزير الإسكان السعودي رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية اليوم الثلاثاء برنامج التمويل الإضافي الذي سيطبقه الصندوق مع البنوك السعودية وشركات التمويل والتطوير العقاري لتقديم تمويل إضافي لمن يرغب في ذلك ممن صدرت الموافقة على إقراضهم.

وأكد الوزير أن نظام التمويل الإضافي سيحقق الفائدة لكثير من المواطنين الذين حالت ظروفهم المادية دون تمكنهم من الاستفادة من قروضهم التي وافق عليها الصندوق منذ مده.

وأضاف: "سيسهم هذا البرنامج في تمكينهم من شراء مساكن لهم أو شراء الأراضي بقروض تمويليه، معرباً عن مباركة هذه الخطوة للصندوق وشكره لمصرف الراجحي والبنك السعودي الهولندي على تعاونهم".

وأوضح الوزير أن للصندوق المبادرة قبل ذلك بإطلاق برامج هادفة من بينها نظام الضامن الذي نجح بشكل كبير وخدم قطاع كبير من المواطنين بتسهيل تملك المساكن الملائمة لهم، مشيرا إلى أن هناك برامج أخرى في قيد الدراسة وسيعلن عنها في حينها.

وعقب ذلك قدم مساعد المدير العام للشؤون الفنية بالصندوق التنمية العقارية المهندس عبدالله الزغيي نبذة تعريفية عن البرنامج الذي يأتي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الذي نص على "قيام صندوق التنمية العقارية بوضع آلية للتعاون بين الصندوق والمؤسسات المالية التجارية لمنح تمويل إضافي لمن يرغب من مقترضي الصندوق"، مبيناً أن الصندوق باشر إجراءات العمل بهذا القرار بدعوة البنوك وشركات التمويل والتطوير العقاري لعقد ورش عمل واجتماعات حضر جانباً منها ممثلين عن وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي.

وأضاف المهندس الزغيبي: "تلقينا رد مصرف الراجحي والبنك السعودي الهولندي بجاهزيتهم للتنفيذ وتم الاتفاق مع وزارة العدل لوضع آلية لرهن الوحدة السكنية والأرض التي سيتم إقراض صاحبها من الصندوق عن طريق برنامج التمويل الإضافي، وكيفية تطبيقات القرض وسداده.. بالإضافة إلى ضمانات القرض.. وماهي حدود مسئولية الصندوق ومسئولي البنك إلى جانب التطبيقات المستقبلية لبرنامج التمويل الإضافي".

وتابع: "سيفيد هذا البرنامج المواطنين الذين تمت الموافقة على إقراضهم ولم يتمكنوا من الاستفادة من القرض نتيجة ظروفهم المادية حيث يسهم البرنامج في تمكينهم من شراء مساكن لهم أو شراء أراض بقروض تمويلية يقيمون عليها مساكن بقرض الصندوق".

عقب ذلك تمت مراسم توقيع اتفاقية برنامج التمويل الإضافي من قبل مدير عام صندوق التنمية العقارية محمد بن علي العبداني ومع كل من الرئيس التنفيذي لمصرف الراجحي، والعضو المنتدب للبنك السعدوي الهولندي.

وأعرب مدير عام صندوق التنمية العقارية محمد بن علي العبداني عن سعادته بإطلاق برنامج التمويل الإضافي والتوقيع مع مصرف الراجحي والبنك السعودي الهولندي للبدء في تنفيذ البرنامج، موضحاً أن البرنامج متاح لجميع البنوك الأخرى، متمنياً من البنوك الأخرى الاستعداد لهذا البرنامج وتعيين بعض المختصين للإجابة على استفسارات المواطنين الذين يرغبون في الاستفادة من البرنامج.

ودعا المواطنين الذين صدرت لهم موافقة من الصندوق للبدء بالتقدم بالطلب لدى البنوك السعودية للاستفادة من هذه البرنامج، مشيراً إلى أن البرنامج سيسهم بشكل كبير في زيادة تملك المواطنين لوحدات سكنية عن طريق شراء الوحدات السكنية الجاهزة أو الأراضي.