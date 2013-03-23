غضب سويسري بشأن رفع دخل رئيس "كريدت سويس"

رفع بنك كريدت سويس راتب رئيسه التنفيذي برادي دوجان بمقدار الثلث في 2012، فيما من المرجح أن يجدد الاستياء العام والسياسي من ارتفاع أجور المصرفيين في عام شهد فيه سهم البنك السويسري ركودا.

وكان الغضب من ارتفاع مستويات الأجور قد دفع الناخبين السويسريين بالفعل إلى مساندة بعض من أشد القيود في العالم على رواتب المسؤولين التنفيذيين، وهو ما دفع الشركات العامة لإعطاء المساهمين حق التصويت الملزم على أجور المسؤولين.

وتعرض بنك يو.بي.اس السويسري المنافس لانتقادات الأسبوع الماضي عندما كشف عن أجر رئيسه التنفيذي سيرجيو ارموتي الذي اقترب من تسعة ملايين دولار عام 2012.

وأنقذت الحكومة السويسرية بنك يو.بي.اس قبل نحو خمس سنوات.

وحصل دوجان الذي أثار حالة من الغضب واسعة النطاق عام 2010 على نحو 70 مليون فرنك سويسري على شكل أسهم من خطة علاوات مرتبطة بالأسهم لعام 2004 وحصل على علاوة 19 مليون فرنك في 2009 على أجر بلغ 7.77 ملايين فرنك (8.2 ملايين دولار) عام 2012.

وأفاد التقرير السنوي للبنك الصادر امس، كذلك أن رئيس البنك اورس رونر حصل على علاوة بمقدار ثلث أجره ليصل إلى 5.234 ملايين فرنك.

وصاحب أعلى أجر في البنك على مدى العامين الماضيين هو روبرت شافير الذي ترقى ليشارك في رئاسة الوحدة المدمجة الجديدة لإدارة الأصول حتى نوفمبر. وبلغ اجمالي أجره العام الماضي 10.59 ملايين فرنك ارتفاعا من 8.50 ملايين قبل عام. ويرأس شافير كذلك فروع كريدي سويس في الأميركتين.