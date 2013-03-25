المركزي: البنوك الكويتية جاهزة لتطبيق "الحوكمة" في يوليو

أكد محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل أن رؤساء مجالس إدارات البنوك متفهمون تماما لأهمية مبادئ ونظم الحوكمة بالنسبة للقطاع المصرفي وسيتم تطبيق تلك المبادئ والنظم في موعدها المحدد لها.

ووفقا لصحيفة الوطن الكويتية، قال الهاشل على هامش برنامج عن قواعد ونظم الحوكمة الذي نظمه "المركزي" بالتعاون مع معهد الدراسات المصرفية وبمشاركة 37 من رؤساء وأعضاء مجالس ادارات البنوك الكويتية الى جانب المحافظ ونائبه يوسف العبيد ان تطبيق البنوك الكويتية لإجراءات الحوكمة سيكون في موعده المحدد، مطلع يوليو المقبل، مبينا ان أعضاء مجالس الادارات مدركين لأهمية هذا التطبيق لوحداتهم المصرفية وأنهم سيأخذون الى ذلك زمام المبادرة.

وأعرب المحافظ عن ثقته في ان البنوك المحلية تسير في الطريق الصحيح لرفع الكفاءة المصرفية وتحقيق أرباح مستدامة غير مبنية على خوف من عثرات مخاطر غير محسوبة.

وأشار الهاشل إلى أنه لا يتوقع وجود اخفاقات في تطبيق معايير الحوكمة لدى البنوك، فالهدف من برنامج الحوكمة هو تخطي أي عثرات في التطبيق، موضحا ان البنوك قادرة بمساندة بنك الكويت المركزي على الالتزام بهذه التعليمات وتطبيقها التطبيق الأمثل.

وقال إن البعض قد لا يستشعر منافع تطبيق معايير الحوكمة باعتبار ان ليس لها عوائد ملموسة مثلها في ذلك مثل ادارة المخاطر التي لا يستشعر بدورها الحقيقي الا عند مواجهة الأزمات واختبار سياستها الاحترازية في تحمل المواجهة.

وأكد تفاؤله بالعام 2013 وبأنه سيكون أفضل، لكنه لم يستبعد تعرض البنوك الى تحديات ستكون على الأرجح من النوعية التي يمكن تحملها، موضحا أن برامج الحوكمة من شأنها أن تعزز المصدات المصرفية الى الحدود التي تمكن البنوك من رفع قدرتها على امتصاص هذه الصدمات.

ولفت الهاشل إلى أن تحسن البيئة التشغيلية في انتظار مشاريع كبرى تطرح بعوائد جيدة ومخاطر منخفضة تسهم في تحقيق ربحية تعزز من رأسمال البنوك، خصوصا ان الأرباح المحتجزة منذ بداية الأزمة تدعم كفاية رأس المال.