"بيريوس" يستحوذ على بنوك قبرصية في اليونان

قال بنك بيريوس ثالث أكبر بنك يوناني من حيث الأصول إنه يتوقع الانتهاء من صفقات للاستحواذ على بنوك قبرصية عاملة في اليونان ظهر الثلاثاء.

ويوم الجمعة اختار صندوق إنقاذ البنوك في اليونان بيريوس للاستحواذ على الأنشطة اليونانية لبنك قبرص والبنك الشعبي وربما بنك هيلينيك لحماية النظام المصرفي البلاد من تبعات الأزمة في قبرص.

وقال بيريوس في بيان: "ينتظر استكمال توقيع اتفاقيات شراء شبكة البنوك القبرصية في اليونان ظهر (الثلاثاء) على أقصى تقدير لتسوية التفاصيل الفنية المتبقية".

وأضاف البنك أن قرار فتح أفرع البنوك الثلاثة قبل توقيع الاتفاقيات متروك لإدارة البنوك الثلاثة.

وتحوز البنوك القبرصية ثمانية بالمئة من الودائع المصرفية في اليونان وعشرة بالمئة من القروض ولديها 300 فرع في اليونان جميعها مغلقة منذ 19 مارس/آذار.