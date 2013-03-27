رئيس بنك قبرص يقدم استقالته احتجاجاً على خطة الإنقاذ

تقدم رئيس مجلس إدارة بنك قبرص بالاستقالة من منصبه على خلفية خطة الإنقاذ المالي التي شملت أكبر مصارف الجزيرة، وسيتم عرض الاستقالة أمام مجلس الإدارة في وقت لاحق اليوم.

وخطة الإنقاذ التي تم الاتفاق عليها في بروكسل الاثنين تشمل أصحاب الودائع التي تزيد عن 100 ألف يورو في بنك قبرص وبنك لايكي وإعادة هيكلة المصرفين.

وقال الموقع الإخباري المحلي ستوكواتش إن أرتيمس استقال بسبب شرط في خطة الإنقاذ البالغة قيمتها 10 مليارات يورو، ينص على أن يستوعب بنك قبرص ديون بنك لايكي.

وأورد ستوكواتش أيضا أسبابا تتعلق بتكليف مسؤول إدارة عملية إعادة هيكلة بنك قبرص دون إبلاغ إدارة مجموعة البنك مسبقا، وبيع فروع البنك في اليونان.

من جهته رفض مجلس إدارة بنك قبرص (سايبرس بنك)، أكبر بنك في الجزيرة، استقالة رئيسه اندرياس ارتيميس التي تقدم بها احتجاجا على تعيين مدير إداري لإجراء عملية إعادة هيكلة قاسية للمجموعة.

وجاء في بيان للبنك أن مجلس الإدارة لم يقبل استقالات ارتيميس واربعة اداريين آخرين، موضحا أن هذا القرار يجعل الاستقالات غير نافذة إلا بعد أسبوع إذا تم الإصرار عليها.