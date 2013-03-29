10.4 مليون بطاقة بنكية "دائنة ومدينة" في الإمارات بـ2012

توسع عملاء البنوك الإماراتية في استخدام البطاقات البلاستيكية لتسوية معاملاتهم المالية العام الماضي، مع ارتفاع عدد البطاقات المصدرة على مستوى الدولة، بحسب ما أظهرت إحصاءات صادرة عن المصرف المركزي أمس.

ووفقا لصحيفة الاتحاد الإماراتية، فقد ارتفع عدد البطاقات البنكية (المدينة والدائنة)، التي تصدرها البنوك لعملائها، إلى 10,4 مليون بطاقة بنهاية عام 2012، بزيادة نسبتها 2.3% على أساس سنوي، ما يعني إصدار 296 ألف بطاقة جديدة.

بموازاة ذلك، ارتفعت القيمة الإجمالية للعمليات التي أجراها عملاء البنوك باستخدام بطاقاتهم البلاستيكية خلال العام الماضي إلى 401.2 مليار درهم، بزيادة نسبتها 9.7% مقارنة بقيمتها بنهاية 2011.

وبلغ عدد العمليات التي أجراها العملاء ببطاقاتهم البنكية 387.8 مليون عملية خلال 2012، بنسبة ارتفاع بلغت 7.24%، تعادل 26.2 مليون عملية إضافية فوق مستواها بنهاية 2011.



وأظهرت الإحصاءات الصادرة عن المصرف المركزي أن نحو 22% من إجمالي عدد العمليات بالبطاقات البنكية أجراها العملاء من خلال بنوك أخرى غير البنوك الصادرة منها بطاقاتهم، وبلغ عددها 83.4 مليون عملية، بلغت قيمتها 94.6 مليار درهم.