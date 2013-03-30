14 دولة عربية تبحث إلزام بنوكها بقانون الضرائب الأميركي

يشارك أكثر من ‏120‏ من المسؤولين والخبراء وقيادات المصارف‏،‏ يمثلون ‏14‏ دولة عربية‏،‏ في المنتدى المصرفي المتخصص حول التشريعات النهائية الصادرة عن مصلحة الضرائب الأميركية، والمتعلقة بقانون الامتثال الضريبي على الحسابات الأميركية.

وينظم المنتدى اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي المصري واتحاد بنوك مصر، خلال الفترة من 18 وحتى 20 أبريل المقبل بالغردقة، بحسب صحيفة الأهرام.

وقال وسام فتوح أمين عام اتحاد المصارف العربية أن المنتدي سيقوم بإلقاء الضوء والتعريف بالتشريعات النهائية المتعلقة بقانون الامتثال الضرائبي فاتكا وتأثيره علي القطاع المصرفي والمالي خاصة في عالمنا العربي، وذلك بعدما أصبح الوقت الممنوح للتنفيذ قريبا جدا، حيث يجب علي المصارف المطبقة لهذا القانون توقيع الاتفاقية مع مصلحة الضرائب الأميركية في شهر يوليو المقبل والحصول علي رقم تعريف دافع الضرائب، ويجب على المصرف بدءا من الأول من يناير 2014 التصريح عن العملاء لديها من خلال ملء نماذج الـW8 والـW9، والتي تعبأ من قبل العملاء الأميركيين وغير الأميركيين للمصارف، لهذا يجب علي المصارف بدء الاستعداد للالتزام بهذا القانون خاصة لجهة الإعداد المسبق من النواحي التقنية والفنية وخاصة البنية التحتية للمعلوماتية مع الأخذ بعين الاعتبار الموارد البشرية اللازمة لحسن التطبيق.

وأشار فتوح إلى أن المنتدي سيشارك فيه جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري وسمير الشاهد المدير التنفيذي لوحدة غسيل الأموال ووكيل المحافظ، وطارق الخولي وكيل المحافظ لإدارة المخاطر، وعدد كبير من مديري الالتزام بالبنوك العربية، موضحا أن المنتدي يهدف الي مناقشة التشريعات النهائية الصادرة عن الضرائب الأميركية والإجراءات التنفيذية لتطبيق قانون الـFATCA ومدي جهوزية المصارف العربية للامتثال لهذا القانون، كما يهدف الي مناقشة السلطات الرقابية والأجهزة المهنية في الدول العربية لوضع استراتيجيات التعامل مع القانون وآليات تنفيذ هذه الاستراتيجيات.