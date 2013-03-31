صارخوه: المخصصات تلتهم 51% من أرباح بنوك الكويت

قال الرئيس التنفيذي لشركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول (كامكو) فيصل صارخوه في مقابلة مع قناة "العربية"، إن البيانات المالية للبنوك الكويتية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، كشفت أن المخصصات ارتفعت في 2012 بنسبة 5.3% لتصل إلى 688 مليون دينار (2.44 مليار دولار) أي ما يعادل 51% من صافي أرباح التشغيل البالغة 1.34 مليار دينار و122% من صافي أرباح عام 2012.

وأضاف "خلال الخمس سنوات الماضية (2008-2012) بلغ حجم المخصصات المحجوزة حوالي 3.5 مليار دينار (12.4 مليار دولار) حيث استنزفت 58% من صافي أرباح التشغيل للقطاع والبالغة 6 مليارات دينار (21.4 مليار دولار) وشكلت 36% من إجمالي إيرادات القطاع خلال الفترة نفسها والبالغة 9.7 مليار دينار (34.4 مليار دولار).

ولفت صارخوه إلى أن هذا دليل واضح على تأثر القطاع سلباً بالقروض غير المنتظمة والتي لا تزال عند مستويات عالية إذ بلغت نهاية عام 2012 حوالي 1.9 مليار دينار (6.76 مليار دولار) أو ما يعادل 5.5% من إجمالي محفظة القروض لدى القطاع.

وأشار إلى أن المؤشر الإيجابي الواضح هو انخفاض نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض بشكل متتالٍ منذ عام 2009، حين بلغت 10.3% لتنخفض إلى 8.6% و6.7% نهاية عامي 2010 و 2011 على التوالي.

