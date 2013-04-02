اتحاد المصارف العربية: 15% نمو أرباح البنوك الإماراتية

توقع عدنان يوسف، رئيس اتحاد المصارف العربية، نمو أرباح البنوك الإماراتية خلال العام 2013 بنسبة تصل إلى 15%، والذي يشير إلى استفادة القطاع المصرفي في الإمارات من استدامة نمو الاقتصاد الوطني.

وتوقّع خلال لقاء صحافي في دبي أمس نزوح نحو 25 مليار دولار من الودائع الجديدة من أوروبا إلى منطقة الخليج، خصوصاً الإمارات، في ظل تردي الأزمة التي تمّر بها البنوك القبرصية والتي توقّع أن تمتد إلى بعض الدول الأوروبية الأخرى، خصوصاً إسبانيا والبرتغال، وفقاً لصحيفة "الاتحاد" الإماراتية.

ونمت أرباح البنوك الإماراتية بنسبة 9% خلال العام الماضي، لتصل إلى نحو 20.18 مليار درهم، مقابل 18.35 مليار درهم خلال العام 2011، بحسب دراسة مجموعة "ذا بوسطن كونسلتينج غروب للاستشارات" نشرتها الشهر الماضي.

وبينت الدراسة أن عائدات البنوك في الإمارات ارتفعت بنسبة 5% لتصل إلى نحو 47.7 مليار درهم خلال العام الماضي، مقابل 45.5 مليار درهم خلال العام 2011.

وأكد عدنان يوسف، الذي يشغل كذلك منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية، أن تحوّل دبي إلى عاصمة للاقتصاد الإسلامي هو حماية للمال العربي الخليجي، لأنها ستوجد آليات لاستثمار السيولة المتوافرة في المنطقة وتوظيفها في مشاريع تخدم المنطقة تحديداً، وتضع حجر الأساس للعديد من الآليات الجاذبة للاستثمار.