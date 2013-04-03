ستاندرد تشارترد: الإمارات تطبق نظام الرهن العقاري خلال الشهر الحالي

رجح خالد الجبالي الرئيس الإقليمي للخدمات المصرفية للأفراد في الإمارات والشرق الأوسط في بنك ستاندرد تشارترد، أن يتم تطبيق النظام الجديد لسقف الرهن العقاري في الإمارات قبل نهاية شهر أبريل الجاري.

وقال الجبالي ان تأثيرات الضوابط الجديدة ستكون محدودة على السوق حيث تعمل العديد من البنوك في الإمارات وفقا للنسب المقترحة منذ فترة زمنية باستثناء بعض الحالات الاستثنائية التي تزيد فيها نسبة التمويل إلى 90 %- 100 % من قيمة العقار، لافتا إلى أن نسبة القروض العقارية لستاندرد تشارترد في الإمارات ارتفعت بواقع 60 % خلال العام الماضي مقارنة بالعام 2011 ما يجعل البنك الأكثر نشاطا بين البنوك العاملة في الدولة في هذا المجال، وفقا لصحيفة "الاتحاد" الإماراتية.

وأكد ان البنك يدعم المركزي في كافة قراراته التي تصب في مصلحة المنظومة المصرفية.

وقال الجبالي في تصريحات صحفية امس خلال إعلان البنك عن رؤيته الخاصة بالخدمات المصرفية الرقمية والرامية إلى تعزيز التجربة المصرفية لعملائه في الإمارات ان 60 % من عمليات العملاء البنكية تتم عبر القنوات الالكترونية وان عملاء البنك يقومون بنحو 35 الف عملية دفع لفواتيرهم عبر البنك بالإضافة إلى 35 - 40 الف عملية تحويل اموال و 100 الف عملية دفع بالبطاقات الائتمانية شهريا.

ويأتي هذا الاعلان كجزء من تركيز البنك على «الرقمنة» لجعل الخدمات المصرفية أكثر اجتماعيةً وضم الخدمات المصرفية للأفراد إلى أسلوب الحياة الرقمي للعميل.

وأعلن البنك أنه سيقوم بإطلاق عدد من الخدمات والحلول الرقمية في الامارات خلال العام الحالي. وقام البنك أيضا بافتتاح الوحدة المصرفية الخامسة له في الامارات والالكترونية الاولى والتي تقع في مقر البنك الجديد في «داون تاون» برج خليفة.

وأضاف الجبالي أن ازدهار أعمال البنك في الامارات ونموها بمعدل 7 %- 8 % خلال العام الماضي مقارنة بالعام 2011 جعل الامارات احد اهم 9 اسواق تعتمد عليها مجموعة ستاندرد تشارترد العالمية في زيادة ونمو ايراداتها مضيفا الى ان اصول البنك في الامارات ارتفعت 6% : 7 % خلال العام الماضي مؤكدا ان البنك يعتمد في نشاطه على كافة القطاعات المصرفية سواء افراد او شركات وكذلك الاستثمار.