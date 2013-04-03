"بيتك" يرفع رأس ماله تدريجياً ليكون ضمن أكبر 10 بنوك في تركيا

قال الرئيس التنفيذي في "بيت التمويل الكويتي التركي" (بيتك- تركيا) أفق إيوان إن البنك سيرفع رأس ماله تدريجيا بمقدار 960 مليون ليرة تركية، ليصل إلى 2.06 مليار ليرة على مرحلتين، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى تنتهي أواخر شهر مايو المقبل وتبلغ 600 مليون ليرة، بينما يتم استكمال المرحلة الثانية وقيمتها 360 مليوناً بنهاية مايو 2014.

ووفقا لصحيفة الراي الكويتية، أضاف إيوان أن الهدف من زيادة رأس المال هو تدعيم الخطط التوسعية للبنك وبناء مركز مالي قوي وتنفيذ التوجهات التوسعية في السوق التركي والأسواق الخارجية مع ترسيخ المكانة التي حققها محليا وإقليميا وتمويل الدخول في مشاريع وأعمال جديدة، إذ يستهدف "بيتك- تركيا" أن يكون ضمن أكبر عشرة بنوك في تركيا، والمحافظة على النمو الذي يحققه في مختلف المجالات.

وأوضح أن الآلية الموضوعة لعملية زيادة رأس المال تقضي بأن تتم إضافة 600 مليون ليرة في أول 3 أشهر من الآن، أي حتى نهاية شهر مايو المقبل، ثم 360 مليوناً في 15 شهراً بعد ذلك، وبذلك يزيد رأسمال "بيتك تركيا" من 1.1 مليار ليرة إلى 2.06 مليار ليرة، مشيراً إلى أنه سيتم دفع 720 مليون ليرة نقداً على مرحلتين تنتهيان بنهاية شهر مايو من العام المقبل، و240 مليوناً عن طريق تمويل داخلي.

وشدد إيوان على أن هذه الزيادة تأتي في أعقاب زيادة مماثلة قام بها "بيتك- تركيا" العام الماضي بلغت قيمتها 150 مليون ليرة، معبرة عن خصوصية المرحلة التي يمر بها البنك، في ظل نمو وتوسع كبيرين في السوق التركي وجهود متواصلة للانتشار في الأسواق القريبة لتركيا خصوصاً ألمانيا وبعض دول وسط آسيا وأوروبا الشرقية ودول مجلس التعاون الخليجي، في الوقت الذي أصبح فيه السوق التركي مقصدا للعديد من المؤسسات المالية والمصارف العالمية للاستفادة من التطورات الإيجابية في الاقتصاد والمناخ الداعم للاستثمار والمؤشرات المالية الجيدة، مما رفع وتيرة المنافسة وجعل القطاع البنكي في تركيا في بؤرة اهتمام الاقتصاديين ورجال المال والأعمال في العالم.