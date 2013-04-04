محمد بركات رئيساً لاتحاد المصارف العربية

اختارت الجمعية العمومية لاتحاد المصارف العربية المنعقدة في العاصمة البحرينية المنامة، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، محمد بركات، لرئاسة اتحاد المصارف العربية، خلفاً لعدنان يوسف، الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية الذي تولى رئاسة الاتحاد لدورتين. كما اختير مساعد عبدالكريم، ممثل السودان في اتحاد المصارف العربية لمنصب نائب الرئيس.

وكان بركات يشغل نائب رئيس اتحاد المصارف العربية في الدورة السابقة، وشغل منصب رئيس اتحاد بنوك مصر لدورتين متتاليتين.

ويبدأ بركات رئاسة اتحاد المصارف في دورته الرابعة عشرة في مايو/أيار المقبل ولمدة 3 سنوات تنتهي في أبريل/نيسان 2016.

كما تنص لائحة الاتحاد على أن مدة الدورة لمجلس الإدارة ثلاث سنوات، على أن يكون للاتحاد مجلس إدارة مؤلف من ممثل واحد عن كل دولة عربية لها أعضاء عاملون في الاتحاد، وممثل عن البنوك المشتركة، وممثل عن مجلس محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية بصفة عضو مراقب.

وشغل بركات العديد من المناصب الإدارية الرفيعة، ومنها نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك المصري الخليجي، وعضو مجلس إدارة اتحاد البنوك، ونائب رئيس اتحاد المصارف العربية، وعضو مجلس بالمعهد المصرفي المصري والأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية.