3 تريليونات دولار..نمو موجودات البنوك العربية في 2013

توقع وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، تجاوز موجودات المصارف العربية خلال العام الحالي حاجز 3 تريليونات دولار، مقابل 6.‏2 تريليون دولار خلال العام الماضي، بنسبة زيادة تفوق 13%، وفقا لصحيفة الشرق الأوسط.

وأوضح فتوح، لوكالة أنباء البحرين (بنا)، على هامش مشاركته أول من أمس في أعمال مؤتمر المصارف العربية لعام 2013 بالبحرين تحت عنوان "متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستديمة"، أن المصارف العربية حققت نتائج مالية طيبة خلال العام الماضي، حيث بلغ إجمالي ودائعها 5.‏1 تريليون دولار، مقابل قروض إجمالية قدرها 4.‏1 تريليون دولار.

وأكد فتوح أن القطاع المصرفي العربي لا يزال بمنأى عن تبعات الأزمة المالية الأوروبية، وتحديدا أزمة قبرص الاقتصادية الأخيرة.

وأضاف فتوح "نرى أن الأزمات المالية تستورد إلى العالم العربي، ولا نصدرها. ولله الحمد، المصارف العربية بوضع جيد جدا رغم ما يدور من تقلبات اقتصادية إقليمية وعالمية، بفضل إدارة المخاطر الجيدة وقدرتها على تطبيق ما جاء بمعايير بازل 2 و3 من حيث كفاية رأس المال بنسبة 12%، الأمر الذي عجزت الكثير من البنوك الأوروبية والأميركية عن تنفيذه".

إلى ذلك، دعا فتوح المصارف العربية إلى مضاعفة المبالغ المخصصة لتمويل ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى أن قيمة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة من مجموع القروض في العالم العربي لا تتعدى نسبة 10%.

