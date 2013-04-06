قبرص تخفف القيود على التحويلات المصرفية

خففت قبرص بشكل جزئي قيود العملة التي فرضتها لمنع التهافت على سحب الودائع المصرفية، بأن أصدرت يوم الجمعة مرسوما يسمح للشركات بإجراء تحويلات نقدية بين البنوك.

وقالت وزارة المالية في بيان إنه يمكن الآن للشركات أن تحول ما يصل إلى 10 آلاف يورو (13 ألف دولار) في الشهر من حساب مصرفي إلى آخر وأن الحد الأقصى للأفراد هو 2000 يورو.

وتبقى القيود الأخرى سارية بما في ذلك حدا أقصى للسحب النقدي من البنوك، وهو 300 يورو في اليوم.

واستحدثت قبرص قيود العملة في أواخر مارس آذار في إطار اتفاق للإنقاذ المالي بقيمة 10 مليارات يورو مع صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي.