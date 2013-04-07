البنك الدولي يقرض تونس 500 مليون دولار

قال مسؤول في الحكومة التونسية المؤقتة مساء أمس الأول، إن البنك الدولي وافق على منح تونس قرضاً ميسراً قيمته 500 مليون دولار لدعم مشاريع التنمية في البلاد.

وقال وزير التنمية والتعاون الدولي الأمين الدغري في بيان، إن وفداً ممثلاً للبنك الدولي صادق على منح تونس قرضاً ميسراً قيمته 500 مليون دولار جديدة في إطار برنامج دعمه لمشاريع التنمية بتونس الذي انطلق سنة 2011.

وأضاف الدغري أن زيارة الوفد الممثل عن البنك الدولي لتونس تندرج في نطاق عملية تقييم التقدم الحاصل بشأن الإجراءات الإصلاحية المدرجة في برامج التنمية بتونس والإحاطة بما تأخر إنجازه منها، بالتوازي مع مناقشة التدابير الإصلاحية المدرجة في منوال التنمية خلال سنة 2013.

وكان الوفد الممثل للبنك الدولي برئاسة سيمون قراي المدير المكلف بالمغرب العربي قد التقى أمس الأول رئيس الحكومة المؤقتة علي العريض. وتواجه الحكومة الجديدة برئاسة علي العريض تحديات كبرى خلال التسعة أشهر المقررة لمدة عملها على رأسها أساسا بعث مشاريع للتنمية بالجهات الفقيرة والحد من البطالة المرتفعة والتي تتجاوز 17% على المستوى الوطني وتفوق 40% بالجهات المحرومة.

وتعهد العريض بتوفير 90 ألف فرصة عمل خلال فترة عمل حكومته إلى نهاية العام الجاري.