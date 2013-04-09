مؤسسة النقد: ورقة الـ"ألف ريال" إشاعة.. ولن تطبع

لم تكن ورقة الـ"ألف ريال" إلا إشاعة تلقفها الشارع السعودي وبعض وسائل الاتصال الاجتماعي وعبر مواقع الإنترنت.

وبحسب المستشار المالي بمؤسسة النقد السعودي، عبدالله الضويحي، نفى ما تم تداوله بأن مؤسسة النقد تستعد لطرح عملة ورقية فئة الألف ريال، مبيناً أنها "إشاعة"، موكداً في ذات الوقت عدم وجود نية للمؤسسة لطباعة هذه الفئة، وفقاً لصحيفة "الوطن" السعودية.

وأوضح الضويحي خلال تواجده في جناح مؤسسة النقد السعودي بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية 28"، أن المعرض هذا العام عرض تاريخ العملات ما قبل الإسلام وصدره عبر تعاقب الدول الإسلامية.

وعرض المعرض تاريخ العملة السعودية متسلسلاً من عهد الملك عبدالعزيز، حيث بداية العملات الورقية للدولة السعودية، وتغير العملة في عهد كل ملك، وصولاً بالعملة السعودية في عهد الملك عبدالله وتطورها ومزاياها.

وأشار إلى أن العملة السعودية الآن يصعب تزويرها بعد عرض فئة الخمسمئة، وكيفية الطرق التي تبين للمواطن أن الورقة النقدية غير مزورة من خلال الملمس أو عرضها على مصدر ضوء، ومشاهدة العلامة المائية التي توضح صورة الملك عبدالعزير.

وبين أن نوعية ورق العملة السعودية من القطن والكتان، تخلط وتطبع في أكثر من دولة بأوروبا.

وأضاف أن معرض المؤسسة عرض أصغر عملة "درهم" تم تداولها في فترة صدر الإسلام جنوب الجزيرة العربية بالدولة الحميرية، حيث بلغ وزن العملة 3.50 جم بقطر 21.2 ملم.