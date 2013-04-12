اكتتاب صكوك "الشارقة الإسلامي" يجمع 3.2 مليار دولار

أعلن مصرف الشارقة الإسلامي، تحديد سعر السندات الإسلامية (الصكوك) البالغة قيمتها ‬500 مليون دولار، والتي تستحق بعد خمس سنوات في أبريل ‬2018، مؤكداً أنه تمت تغطية الاكتتاب على صكوك المصرف بـ6 أضعاف قيمة الطرح، إذ بلغت قيمة طلبات الاكتتاب ‬3.24 مليارات دولار، بحسب صحيفة الإمارات اليوم.

وأفاد المصرف في بيان له بأن الصكوك التي لاقت نجاحاً وإقبالاً كبيرين عند إطلاقها تأتي جزءاً من برنامج الصكوك الذي أطلقه المصرف بقيمة ‬1.5 مليار دولار، موضحاً أنه تم تحديد سعر الإصدار بمعدل مرابحة قدره ‬2.95%.

وكان مصرف الشارقة الإسلامي فوض كلاً من مصرف الهلال، وبنك إتش إس بي سي، وبيت إدارة السيولة، وبنك ستاندرد تشارترد لترتيب عملية إصدار الصكوك، فيما شارك كل من بنك دبي الإسلامي، ومصرف قطر الإسلامي في إدارة الاكتتاب.

وأكد المصرف أنه تمكن من الاستفادة من الأجواء الإيجابية التي تخيم على السوق في أول إصدار كبير للصكوك من مؤسسة مالية في المنطقة لعام ‬2013، ومن الطلب القوي على الإصدارات النوعية التي طال انتظارها بين أوساط المستثمرين في السندات الإسلامية.

وأضاف أنه وضع مرجعية جديدة لأسعار الاكتتابات المستقبلية ضمن برنامجه. وتمت تغطية الاكتتاب على صكوك المصرف بستة أضعاف قيمة الطرح، إذ بلغت قيمة طلبات الاكتتاب ‬3.24 مليارات دولار، ما يمثل أحد أقوى طلبات الاكتتاب على صكوك مؤسسة مالية في المنطقة.

وذكر أنه أطلق استراتيجية تسويقية مركزة في أعقاب غيابه عن أسواق الدين الرأسمالية الدولية لنحو عامين، إذ نجحت الإدارة العليا للمصرف في عقد سلسلة اجتماعات مثمرة مع المستثمرين بالدخل الثابت، وعرضت بوضوح استراتيجيتها الجديدة للائتمان أمام المستثمرين في كل من كوالالمبور، وسنغافورة، ولندن.

ونجح الإصدار بفضل الهيكلة السليمة للائتمان التي أنجزها المصرف، ولندرة الأسماء النوعية في سوق الصكوك الدولية في استقطاب مجموعة واسعة من المستثمرين من مختلف المناطق الجغرافية ومختلف شرائح المستثمرين.