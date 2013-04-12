البنك الدولي يقرض الهند 5 مليارات دولار سنويا

قال البنك الدولي إنه سيقرض الهند ما بين 3 إلى 5 مليارات دولار سنويا بمقتضى خطة جديدة مدتها 4 سنوات ستركز على مشاريع للتنمية في أفقر الولايات في ثاني أكبر بلد في العالم من حيث عدد السكان.

وأضاف البنك في بيان أن 60% من التمويل سيذهب الى مشاريع للتنمية تدعمها الحكومة وأن نصف هذه النسبة ستذهب إلى الولايات الأكثر فقرا في البلاد.

وبمتقضى الاستراتيجية السابقة ذهب حوالي 18% من الاقراض إلى تلك الولايات.

وفي وقت سابق من هذا الشهر حث رئيس البنك الدولي جيم يونج كيم المجتمع الدولي على استئصال الفقر من العالم بحلول 2030.

وقال البنك إن الخطة تهدف إلى خفض الفقر في الهند إلى 5.5% من السكان بحلول 2030 من حوالي 8.29% في 2010.