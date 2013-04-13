4 مصارف سعودية تحقق 4 مليارات ريال أرباحاً بالربع الأول

فقط 23 شركة في السعودية، هي من أعلنت نتائجها المالية من أصل 160 شركة مدرجة في سوق الأسهم السعودية، بحسب رصد قامت به صحيفة الاقتصادية.

وتأتي شركة شمس الأكثر نموا حيث نمت بنسبة تجاوزت 1500% بين الشركات المدرجة للربع الأول من العام الجاري.

وبحسب التقرير، فإن عدد الشركات التي أعلنت عن نتائجها المالية الأولية للربع الأول من العام الجاري، منذ بداية فترة السماح للشركات بالإعلان عن النتائج المالية التي تبدأ في تاريخ 1 نيسان (أبريل) 2013 وتستمر إلى 21 يوم عمل، بلغ 23 شركة حتى الآن من أصل 160 شركة مدرجة في سوق الأسهم، منها أربع شركات موقوفة عن التداول وهي ''مجموعة المعجل''، ''الاتصالات المتكاملة''، ''بيشة الزراعية''، و''الباحة''، ليصبح عدد الشركات القابلة للتداول أمام المستثمرين 156 شركة.

ومن الشركات التي أعلنت والبالغ عددها 23 شركة، عشرة مصارف قد أعلنت عن نتائجها المالية للربع الأول 2013، والقطاع المصرفي هو القطاع الوحيد من بين القطاعات الأخرى شبه مكتمل النتائج، حيث لم يتبق إلا مصرف واحد لم يعلن عن نتائجه وهو ''السعودي الفرنسي''.

وبالنظر إلى الأداء المالي للشركات للربع الأول 2013 ومقارنته بالفترة نفسها من العام الماضي، تصدرت شركة المشروعات السياحية ''شمس'' الشركات الأكثر نموا في أرباحها، حيث نمت بنسبة تجاوزت 1500% ليبلغ صافي ربحها للربع الأول من عام 2013 نحو 5.6 مليون ريال بعد أن كان لا يتجاوز 400 ألف ريال، خلال الربع المماثل من عام 2012، وأرجعت الشركة سبب النمو إلى تحقيق الشركة أرباحا رأسمالية، حيث باعت الشركة قطعة أرض بنهاية العام الماضي لتحقق بذلك أرباحا رأسمالية قدرها 13 مليون ريال، ما انعكس إيجابا على نتائج الربع الأول 2013. تلاها ثانيا شركة المتقدمة للبتروكيماويات بنسبة 107% لتصل أرباحها إلى 118 مليون ريال مقارنة بـ 57.1 مليون ريال.

ثم ثالثا اشترك في المركز شركتان وهما ''أسمنت ينبع'' و''حلواني إخوان'' بنسبة نمو قدرها 71% على التوالي، وأرجعت شركة أسمنت ينبع نمو أرباحها إلى زيادة كمية المبيعات نتيجة بدء تشغيل الخط الخامس، حيث بلغت أرباحها 247 مليون ريال للربع الأول 2013 مقارنة بـ 144.8 مليون ريال للربع المماثل من العام الماضي.

أما الترتيبان الرابع والخامس جاءا من نصيب القطاع المصرفي في المقدمة ''السعودي للاستثمار'' الذي يعد ثالث أصغر المصارف السعودية بنسبة نمو 48 في المائة ليبلغ صافي ربح البنك 314.3 مليون ريال للربع الأول 2013 مقارنة بـ 212.2 مليون ريال وأرجع البنك النمو السابق إلى زيادة دخل العمليات مصحوبة بتراجع المصاريف التشغيلية، بعده أتى مصرف الإنماء بنسبة نمو قدرها 47 في المائة، لتبلغ أرباحه للربع الأول من العام الجاري 221 مليون ريال مقارنة بـ 150 مليون ريال للربع المقابل من العام الماضي، وأرجع المصرف هذا النمو إلى نمو عمليات المصرف وزيادة دخل العمليات. بالمقابل سجل كل من بنك الجزيرة و''سامبا'' الأقل نموا في أرباح الربع الأول من 2013 مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، حيث سجلا نموا نسبته 1 في المائة لكل منهما.

وجاء مصرف الراجحي الأعلى ربحية بأرباح تجاوزت 2.05 مليار ريال، ثم ''سامبا'' بـ 1.15 مليار ريال، وجاء ثالثا ''ساب'' بـ 948 مليون ريال.

وعلى الجانب الآخر سجلت أربع شركات تراجعا في أرباحها على رأسهم بنك البلاد بنسبة تراجع قدرها 72%، لتصل إلى 142.5 مليون ريال مقارنة بـ 511.5 مليون ريال، وعزا البنك ذلك التراجع إلى تحقيقه مكاسب غير تشغيلية ''استثنائية'' قيمتها 373 مليون ريال نتيجة بيع أرض يملكها خلال الربع الأول من العام الماضي، تلته ''دار الأركان'' بنسبة 19%، وعزت الشركة سبب التراجع إلى انخفاض بند الإيرادات الأخرى غير التشغيلية، إضافة إلى ارتفاع المصاريف التشغيلية.

أتت ثالثا شركة معادن بنسبة 3%، وأرجعت تراجع أرباحها إلى انخفاض أرباح قطاع الفوسفات، بسبب تراجع كمية مبيعاته وأسعاره.

وأخيرا جاءت شركة أسمنت اليمامة بتراجع بأقل من 1% التي تعد من أكبر شركات الأسمنت من حيث كمية الإنتاج، حيث تراجعت أرباحها إلى 277 مليون ريال مقارنة بـ 278 مليون ريال للربع الأول من العام الماضي.