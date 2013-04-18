"مورغان ستانلي" يتحول إلى الربحية في الربع الأول

سجل "بنك مورغان ستانلي" أرباحاً أقوى من المتوقع في الربع الأول بلغت 958 مليون دولار مقارنة مع خسارة قدرها 119 مليون دولار في الربع المقابل من العام الماضي بفضل نمو أنشطة إدارة الثروات.

وقال سادس أكبر بنك أميركي من حيث الأصول يوم الخميس إن أرباحه بلغت 49 سنتاً للسهم في الربع الأول مقارنة مع خسارة قدرها 6 سنتات للسهم قبل عام.

وباستبعاد المخصصات المرتبطة بتغير قيمة قروض البنك بلغت الأرباح 1.2 مليار دولار أو 61 سنتا للسهم.

وكان المحللون يتوقعون أن تبلغ الأرباح على هذا الأساس 57 سنتا للسهم بحسب استطلاع لخدمة تومسون رويترز آي/بي/إي/أس.

غير أن الإيرادات من تداول أدوات الدخل الثابت والسلع الأولية تراجعت إلى 1.5 مليار دولار من 2.6 مليار دولار قبل عام وهو ما يعكس انخفاضات في أسعار السلع الأولية والفائدة.

وتراجع إجمالي الإيرادات باستثناء البنود غير المتكررة 4.8 بالمئة إلى 8.48 مليار دولار، وهو ما تجاوز متوسط توقعات المحللين البالغ 8.35 مليار دولار.