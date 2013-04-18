12 مليار درهم قروض "شخصية" في الإمارات بـ2012

لم يكن يتوقع أن تصل القروض الشخصية "الاستهلاكية" التي منحتها بنوك الإمارات للأفراد إلى 12 مليار درهم، حسبما أفاد به المصرف المركزي الإماراتي، لافتاً إلى أن البنوك سجلت في نهاية ديسمبر 2012 ما قيمته 81.2 مليار درهم مقابل 69.2 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2011، بزيادة بلغت 12 مليار درهم، ونمو سنوي نسبته 17.54%.
وأظهرت النشرة الإحصائية الصادرة عن "المركزي"، أن قيمة القروض الشخصية الممنوحة لأغراض تجارية تراجعت نهاية عام 2012، لتبلغ 179.7 مليار درهم، مقابل 182 مليار درهم في نهاية عام 2011 بانخفاض قيمته 2.3 مليار درهم، تشكل نسبة 1.3% تقريباً.
وسجلت قيمة ودائع الأفراد زيادة ملحوظة خلال عام 2012، بلغت 31.2 مليار درهم، إذ سجلت نهاية ديسمبر الماضي 328.5 مليار درهم، مقابل 297.3 مليار درهم عن الفترة نفسها من عام 2011 بنمو سنوي نسبته 10.5%.
وبلغ عدد الشيكات التي تم تقديمها إلى المقاصة حتى نهاية ديسمبر الماضي، 27.6 مليون شيك، بقيمة تريليون و100 مليار درهم مقابل 26.9 مليون شيك، قيمتها تريليون و200 مليار درهم في نهاية عام 2011.
وبينت الإحصاءات أن عدد الموظفين الرئيسين الذين تركوا البنوك في عام 2012 بلغ 1253 موظفاً، إذ سجل إجمالي العاملين في القطاع حتى نهاية ديسمبر الماضي 36 ألفاً و246 موظفاً، مقابل 37 ألفاً و499 موظفاً في نهاية عام 2011، فيما لا تشمل هذه البيانات حركة الموظفين المساعدين في القطاع، بحسب إيضاح "المركزي".