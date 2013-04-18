286 مليون دولار أرباح "الوطني" الكويتي بالربع الثالث

حقق بنك الكويت الوطني أرباحاً صافية بلغت 81.3 مليون دينار (286 مليون دولار) في الربع الأول من العام 2013، مقارنة مع أرباح قدرها 81.0 مليون دينار (284.5 مليون دولار) في الفترة نفسها من العام 2012.

وبحسب صحيفة الوطن الكويتية، بلغت ربحية سهم بنك الكويت الوطني 18 فلساً للسهم الواحد في الربع الأول من العام 2013.

وارتفعت موجودات البنك الاجمالية بواقع %25.4 مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2012 لتبلغ 18.1 مليار دينار (63.4 مليار دولار)، كما ارتفعت حقوق مساهميه بواقع 5.1% لتصل إلى 2.4 مليار دينار (8.3 مليارات دولار).



وقال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني محمد عبدالرحمن البحر إن نتائج بنك الكويت الوطني القوية تثبت متانة وضعه المالي وقدرته على مواصلة النمو وتحقيق الأرباح على الرغم من استمرار البيئة التشغيلية الصعبة محليا واقليمياً وعالميا، وذلك بفضل السياسة المتحفظة التي انتهجها البنك منذ تأسيسه في العام 1952، والتي مكنته من الاحتفاظ بأعلى التصنيفات الائتمانية بين كافة بنوك الشرق الأوسط باجماع كبرى وكالات التصنيف العالمية.

وأشار البحر إلى أن العام 2013 يحمل آمالا بتحسن الآفاق الاقتصادية في الكويت مقارنة مع الفترة السابقة، في ظل ما بدأنا نلتمسه من تفعيل للسياسة المالية وتحريك لعجلة المشاريع التنموية المنتظرة والضرورية لتحفيز النشاط الاقتصادي. ونأمل أن ينعكس ذلك إيجابا على الاقتصاد عموما خلال الفترة المقبلة.

