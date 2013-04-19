ودائع البنوك السعودية تصل إلى 1.3 مليار ريال الشهر الجاري

سجلت إجمالي الودائع لدى البنوك السعودية، بنهاية الرابع من شهر أبريل الحالي ارتفاعا بنسبة 1.4% لتصل إلى 1.317 مليار ريال ليتقدم بذلك نموها منذ بداية العام 2013 إلى 4.47 %.

ووفقاً لصحيفة الرياض، يظهر تقرير شركة الرياض المالية أن بند الودائع تحت الطلب قد انخفض بنسبة 5.16% خلال نفس الفترة إلى 802.4 مليار ريال مما خفض نسبة نموه منذ بداية العام إلى 6.42%.

كما ارتفعت الودائع الزمنية والادخارية بنسبة 3.88% للأسبوع لتبلغ 331.9 مليار ريال لترتفع نسبة نموها منذ بداية العام إلى النطاق الموجب عند 2.30% أما الودائع شبه النقدية فقد زادت بنسبة 1.37% للأسبوع لتستقر عند 182.7 مليار ريال لترتفع بذلك نسبة نموها منذ بداية العام إلى موجب 5.26%.

وأشار التقرير إلى أن الودائع تحت الطلب غير مكلفة للبنوك، ولا يتقاضى أصحابها أي فوائد عليها، في حين يقصد بالودائع الزمنية والادخارية، المبالغ التي يتقاضى أصحابها فوائد عليها بالاتفاق مع البنك، أما الودائع شبه النقدية فهي ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل اعتمادات مستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء المنفذة (الريبو).

وتعد ودائع العملاء أهم المصادر الرئيسية للأموال في النظام المصرفي لدى البنوك، سواء كانت ودائع تحت الطلب، أو ودائع زمنية وادخارية، أو ودائع شبه نقدية.

ونتيجة لهذه التطورات انخفض عرض النقود "ن1" بنحو 1.16% ليصل إلى 944 مليار ريال وتتراجع نسبة نموه منذ بداية العام إلى 6.41%، بينما زاد عرض النقود "ن2" بنسبة 0.86 % إلى 1.275.9 مليار ريال ليرتفع حصيلة نموه منذ بداية العام إلى 5.31%.

وحسبما أظهرت البيانات الشهرية الصادرة عن مؤسسة النقد، ارتفعت موجودات المؤسسة لشهر فبراير من العام 2013 بـ354 مليار ريال، مقارنة بنفس الشهر من عام 2012.

وارتفعت استثمارات مؤسسة النقد في أوراق مالية بالخارج التي تمثل نحو 70% من إجمالي موجوداتها لتصل إلى 1773 مليار ريال بنهاية شهر فبراير الماضي، بنسبة زيادة قدرها 23%، مقارنة بالشهر المماثل من عام 2012، مواصلة بذلك ارتفاعها للشهر الـ37 على التوالي.

