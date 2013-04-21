مسؤول بالمركزي الأوروبي: لدى أوروبا سياسة نقدية توسعية

قال إيوالد ناوتني عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي إنه من المبكر جدا أن يتخذ البنك قرارا بشأن ما إذا كانت هناك حاجة لخفض إضافي لأسعار الفائدة، لكن يتعين مراقبة سياسة التيسير النقدي في اليابان عن كثب.

وأضاف ناوتني -الذي يشغل منصب محافظ البنك المركزي النمساوي- قائلا للصحفيين "لدينا في أوروبا سياسة نقدية توسعية للغاية ومن المبكر جدا أن نقرر ما إذا كان يتعين اتخاذ خطوات إضافية".

وقرر المركزي الأوروبي الإبقاء على سعر الفائدة القياسي بلا تغيير عند 0.75 بالمئة -وهو مستوى قياسي منخفض- في اجتماعه هذا الشهر. لكن رئيس البنك ماريو دراجي قال ان البنك "سيراقب عن كثب" جميع البيانات وانه "مستعد لاتخاذ اجراءات" لدعم منطقة اليورو التي تعاني ركودا اقتصاديا.

ومن ناحية أخرى، قال ناوتني إن بن برنانكي رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أبلغ واضعي السياسة المالية في انحاء العالم انه لا يرى مخاطر للتضخم في الولايات المتحدة.

وأضاف ناوتني في تلخيص لما تم طرحه في اجتماعات صندوق النقد الدولي أن برنانكي قدم تصورا "متفائلا للغاية" لآفاق اقتصاد الولايات المتحدة.

ومضى قائلا: "هم لا يرون أي خطر على الإطلاق لزيادة التضخم".

وتوقع برنانكي في وقت سابق أن يبلغ التضخم في الولايات المتحدة 1.3 في المئة هذا العام.

وتشير توقعات مجلس الاحتياطي إلى أن التضخم سيكون في نطاق من 1.3 إلي 1.7 بالمئة بحلول نهاية العام الحالي. وفي الإثني عشر شهرا حتى فبراير شباط الماضي بلغ التضخم 1.3 بالمئة.