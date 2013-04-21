"التسليف السعودي" يعتمد أكثر من 500 مشروع خلال أبريل

كشف المتحدث الرسمي للبنك السعودي للتسليف والادخار أحمد الجبرين أن البنك اعتمد قائمة التمويل النهائية لـ365 مشروعاً بقيمة 83.217 مليون ريال في مسار المشروعات الناشئة، مبيناً أن طبيعة تلك المشاريع تنوعت ما بين خدمية وتجارية وصناعية في أغلب مناطق السعودية منها 313 مشروعاً للرجال و52 مشروعاً نسائياً.

وأوضح الجبرين في بيان رسمي أن مسار المشاريع الناشئة يستهدف المشاريع الصغيرة والناشئة التي لا تتجاوز تكلفتها الاستثمارية 300 ألف ريال، وبلغ أقل مبلغ تمويلي في هذه المشاريع 113 ألفاً، وأعلى مبلغ 300 ألف ريال وهو الحد الأعلى لتمويل هذا المسار.

وكان بنك التسليف أعلن خلال الأسبوع الماضي عن موافقته لتمويل 166 مشروعاً في مسار المشاريع الناشئة ضمن ما يقدمه البنك من دعم وتمويل للمشاريع في برنامج "مسارات" ليصبح ما تم اعتماد وتمويله في هذا المسار خلال أسبوع أكثر من 500 مشروع بقيمة فاقت 120.6 مليون ريال.