سيولة بنوك الخليج دعمت الاستحواذات المصرفية في المنطقة

قال تقرير صادر عن شركة "بي دبليو سي" إن زيادة أسعار النفط وتدفق الأموال عن طريق اقتصاد الشرق الأوسط أدَّيا إلى احتفاظ البنوك في بعض بلدان المنطقة على مستويات عالية من السيولة.

وذكر التقرير أنه وبغض النظــر عن اعتماد بعض الأمم في الشرق الأوسط على الانتعاش العقــاري لزيادة السيولة، فقد أدت الثقة التي تمتلكها بعض البنوك الخليجية بشكل جزئي إلى الارتفاع المؤخــر في عمليات الاندماج والاستحواذ المصرفية في منطقة الشرق الأوسط.

وقد أظهر بحث قامت به بي دبليو سي أن الشرق الأوسط قد سجل زيادة جوهرية في صفقات الاندماج والاستحواذ المصرفية، حيث ارتفعت من 1.5 مليار دولار في 2011 إلى ما يقارب 7 مليارات دولار في 2012، وهي حصيلة ست معاملات، بحسب "القبس" الكويتية.

فقد مثلت الصفقات المصرفية على مدار العقد الماضي غالبية عمليات الاندماج والاستحواذ الخاصة بالخدمات المــالية على المستوى العالمي. وبينما انخفض إجمالي عدد وقيمة معاملات الاندماج والاستحواذ المصرفية العالمية بشكل منتظم على مدار السنوات القليلة الماضي، فقد ظهر الشرق الأوسط كاستثناء في ظل الزيادة التي سجلت لعام 2012.