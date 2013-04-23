" أبوظبي الوطني" يدير ‬20 إصداراً بـ16.3 مليار دولار

أفاد بنك أبوظبي الوطني، بأنه نجح خلال عام ‬2012 في إدارة ‬20 إصداراً لسندات وصكوك، تبلغ قيمتها نحو ‬16.3 مليار دولار (‬59.8 مليار درهم)، مؤكداً أنها الأعلى من بين جميع البنوك الإقليمية، وتمثل نحو ‬38% من إجمالي قيمة الإصدارات في المنطقة.

وبحسب صحيفة الإمارات اليوم، أضاف البنك أنه، ونتيجة لذلك، فقد فاز "أبوظبي الوطني"، بجائزة أفضل شركة لإدارة السندات، وذلك ضمن حفل توزيع جوائز بانكر الشرق الأوسط للمنتجات لعام ‬2013، مشيراً إلى أن اختيار أبوظبي الوطني للفوز بهذه الجائزة، جاء بناءً على عدد الأصوات التي حصل عليها البنك في استفتاء أجرته مجلة "سي بي آي فاينانشال".

وقال الرئيس التنفيذي لشركة سي بي آي فاينانشال، آدم بروم، إن تصويت قراء مجلة (سي بي آي فاينانشال) للشركات لريادتها في مجال عملها، تعد شهادة على جهودها وامتيازها خلال عام ‬2012.

بدوره، قال رئيس المجموعة المصرفية لأسواق رأس المال في بنك أبوظبي الوطني، فواز أبوسنينه، إن ‬2012 كان عاماً ممتازاً لأسواق رأس المال، بسبب زيادة تدفق رأس المال المباشر، نتيجة لاتجاه المستثمرين للاستثمار في سندات دول مجلس التعاون الخليجي.

وأشار إلى مكانة بنك أبوظبي الوطني وخبرة الفريق العامل، فضلاً عن شبكته الواسعة وعلاقاته العالمية، ما أسهم في إنجاح إصدارات البنك، وتقديم أفضل العائدات للمتعاملين.

وأضاف أن الإمارات تعتبر القوة المحركة لتطوير أسواق رأس المال في دول مجلس التعاون الخليجي، ونعتزم استخدام موارد بنك أبوظبي الوطني، لتكون الدولة مركزاً لأسواق رأس المال في المنطقة.

